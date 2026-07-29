Додик: Жене су важна карика СНСД-а, тако ће бити и у будућности

Аутор:АТВ редакција
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Жене су стуб СНСД-а, као што су и стуб сваке породице и сваког друштва и због тога заслужују посебну пажњу.
Поручио је ово организациони секретар СНСД-а Игор Додик, додајући да због тога морамо да будемо јединствени и да заједно радимо како би створили што боље услове за све чланове нашег друштва.
Обраћајући се на окупљању чланица СНСД-а поводом обнове рада Актива жена Паприковац, Додик је нагласио да ће све њихове иницијативе имати подршку страначког руководства.
"Жене су важна карика СНСД, тако је било до сада, а тако ће бити и у будућности. Руководство странке ће увијек стајати уз жене и желимо да се жене нађу на што већем броју мјеста гдје се одлучује. Све ваше активности ћемо подржати и све ваше идеје ћемо заједно са вама реализовати", рекао је Додик.
"Желим да вам се захвалим што сте уз нас. Знам да није био једноставан период у претходном циклусу, било је наших грешака, било је недоступности појединаца. Надам се да препознајете да се у посљедње вријеме неке ствари мијењају и да ћемо бити вама на располагању. Све захтјеве које будете истицали као приоритете трудићемо се да испунимо", рекао је Додик.
Организациони секретар СНСД-а је додао да је неопходно заједнички радити на унапређењу друштва и рјешавању социјалних и економских питања.
"Морамо бити јединствени и мијењати ствари у друштву, усмјерити се на социјална и економска питања широм Бањалуке и Републике Српске како би амбијент за вас, ваше породице, дјецу и унуке био што бољи", поручио је Додик.
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