Којић: Графити у Зворнику показују да се србофобија проширила на цијелу БиХ

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Цртање графита ратне заставе такозване Армије БиХ на Зворничкој тврђави показује да србофобија није присутна само у Федерацији БиХ, гдје су скрнављени православни вјерски објекти и нападани повратници, већ се проширила на територију цијеле БиХ, сматра посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић.
Којић је изјавио Срни да је ово исписивање графита одраз индоктринације Бошњака која траје годинама од стране њихових политичких представника и медија, а која говори да Срби нису добродошли у ову БиХ, да не могу да живе у њој и да БиХ треба искључиво да буде бошњачка.
- Ово су пријетеће поруке Србима да неке нове генерације Бошњака имају намјеру спровођења одређених идеја - нагласио је Којић.
Према његовим ријечима важно је да је Полиција Републике Српске идентификовала лица која су исписивала графите, истичући да је њихово санкционисање од стране надлежних правосудних институција најбоље рјешење да се овакве ствари не понављају.
Друштво
Идентификовани вандали који су на тврђави у Српској исцртали увредљиве графите
- И то је једини начин да се народи у БиХ спасе од потенцијалних сукоба, који никоме овдје не требају - навео је он.
Полиција је у Зворнику данас идентификовала два лица чији су иницијали А.С. и М.С. оба из Француске, која се доводе у везу са исписивањем графита и исцртавањем симбола на зидинама националног споменика тврђаве Ђурђев град у Зворнику.
Полицијској станици Зворник јуче око 18.30 часова пријављено је да су на зидинама тврђаве исцртани графити у виду ратне заставе БиХ из периода 1992–1998. године, као и исписани натписи "АЦАБ", "Анти Срби" и "Хорде зла", саопштено је раније данас из Полицијске управе Зворник.
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