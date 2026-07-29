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"Неприхватљив вето Клуба Бошњака на Декларацију о заштити виталних националних интереса српског народа"

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 13:16

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Уставни суд Републике Српске
Фото: АТВ

Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске оцијенило је неприхватљивим захтјев Клуба делегата бошњачког народа за утврђивање повреде виталног националног интереса на одлуку Народне скупштине Републике Српске о усвајању Декларације о заштити виталних националних интереса српског народа у БиХ.

Из садржаја Декларације, као и питања које третира, произлази да овај акт не садржи правну норму, односно правне норме општег карактера, нити на општи правно обавезујући начин уређује друштвене односе, па тако ни односе који се тичу виталних интереса бошњачког народа, саопштено је из Уставног суда Републике Српске.

С обзиром на то да се оспореном Декларацијом изражава став Народне скупштине Републике Српске о питањима политичке природе и да се Декларацијом не стварају опште правне норме, Вијеће је оцијенило да Декларација ни по садржани, ни по форми, нема карактер општег правног акта.

Узимајући у обзир Уставом утврђене надлежности Уставног суда Републике Српске и Вијећа, Вијеће је утврдило да разматрање оспореног акта није у његовој надлежности.

Вијеће за заштиту виталног националног интереса Уставног суда Републике Српске оцијенило је прихватљивим захтјеве Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса конститутивног бошњачког народа у Закону о допунама Кривичног законика Републике Српске, као и у Закону о допунама Закона о гробљима и погребној дјелатности.

Вијеће је утврдило да су у оба случаја предметни захтјеви прихватљиви с обзиром на то да је проведена процедура за законе који се односе на витални национални интерес сагласно Амандману 82. на Устав Републике Српске, којим је допуњен члан 70. Устава, као и да су испуњене остале процесне претпоставке за мериторно одлучивање о овим захтјевима.

Вијеће ће мериторну одлуку о овим захтјевима донијети у Уставом одређеном року у наредних мјесец дана, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

клуб бошњака

заштита виталног интереса

Уставни суд Републике Српске

саопштење

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