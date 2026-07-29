Додик присуствовао литургији поводом 150 година од битке на Вучјем Долу

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик присуствовао је данас литургији коју је Његова светост патријарх српски Порфирије поводом 150 година од Битке на Вучијем долу служио у Храму свештеномученика Атиногена.
Литургији су присуствовали и министар у Влади Србије Ненад Поповић, потпредсједник Владе Црне Горе Момо Копривица, амбасадор Русије у Црној Гори Александар Лукашек, представници локалне власти у Никшићу, црквени великодостојници и вјерници, преносе црногорски медији.
Литургија је уприличена поводом вијека и по од Битке на Вучијем долу, а синоћ је тим поводом у порти Саборне цркве Светог Василија Острошког у Никшићу одржана и свечана академија, преноси Срна.
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