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Генерала у Хагу посјетили представници Србије, он поручио "Србија, мајка"

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 10:43

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Ратко Младић
Фото: Таnjug/Jerry Lampen/Pool via AP, File

Генерала Ратка Младића, који већ двије године лежи непокретан у хашкој притворској болници, посјетили су представници Србије, а он је током те посјете поручио "Србија, мајка", рекао је Срни његов син Дарко Младић.

Он је рекао да је здравствено стање генерала Младића и даље тешко и да нема неких промјена.

"Мало је говорио. Рекао им је - `Србија, мајка`. То их је највише дирнуло да је у тако тешкој ситуацији и даље остао несаломив", рекао је генералов син.

Дарко Младић каже да је добро што су га посјетиле државни секретар у Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог Ливија Павићевић и амбасадор Србије у Холандији Марина Јовићевић и дале му подршку да издржи.

Напоменуо је да ће у петак, 31. јула, генерала Младића да посјете и два његова ратна друга, један пратилац и један возач.

Државни секретар у Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог Србије Ливија Павићевић и амбасадор Србије у Холандији Марина Јовићевић обишле су у понедељак, 27. јула, у хашком притвору генерала Ратка Младића и Мићу Станишића, којем је остало још пет година затворске казне.

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Тагови :

генерал Ратко Младић

Дарко Младић

Србија

Хаг

Хашки трибунал

посјета

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