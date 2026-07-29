Генерала у Хагу посјетили представници Србије, он поручио "Србија, мајка"

Аутор:АТВ редакција
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Генерала Ратка Младића, који већ двије године лежи непокретан у хашкој притворској болници, посјетили су представници Србије, а он је током те посјете поручио "Србија, мајка", рекао је Срни његов син Дарко Младић.
Он је рекао да је здравствено стање генерала Младића и даље тешко и да нема неких промјена.
"Мало је говорио. Рекао им је - `Србија, мајка`. То их је највише дирнуло да је у тако тешкој ситуацији и даље остао несаломив", рекао је генералов син.
Дарко Младић каже да је добро што су га посјетиле државни секретар у Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог Ливија Павићевић и амбасадор Србије у Холандији Марина Јовићевић и дале му подршку да издржи.
Напоменуо је да ће у петак, 31. јула, генерала Младића да посјете и два његова ратна друга, један пратилац и један возач.
Државни секретар у Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог Србије Ливија Павићевић и амбасадор Србије у Холандији Марина Јовићевић обишле су у понедељак, 27. јула, у хашком притвору генерала Ратка Младића и Мићу Станишића, којем је остало још пет година затворске казне.
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