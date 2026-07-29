Припадници ПУ Бијељина у дводневној акцији давања крви

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Полицијске управе Бијељина организују дводневну акцију добровољног давања крви, за коју се пријавило више од 60 полицијских службеника, како би се повећале залихе ове драгоцјене течности у љетним мјесецима.
Портпарол Полицијске управе Бијељина Александра Марић истакла је да Министарство унутрашњих послова Републике Српске традиционално сваке године организује ову акцију током јула и августа, када су потребе за крвљу веће, а залихе мање.
Акција се одржава данас и сутра, 29. и 30. јула, у Служби за трансфузијску медицину Бијељина.
"Поносни смо због младих полицајаца који ступају у службу и радо се одазивају оваквим позивима и мимо организованих акција", рекла је Марићева и нагласила да се број давалаца крви међу бијељинским полицајцима из године у годину повећава.
Овим чином полицијски службеници, истиче она, показују хумани аспект своје професије.
Доктор Драгана Јурошевић из Службе трансфузијску медицину захвалила је припадницима ПУ Бијељина, нагласивши да им јулска акција изузетно значи, јер је због сезоне годишњих одмора број добровољних давалаца смањен.
"Ова акција ће помоћи да се попуне залихе и превазиђе потенцијална несташица крви у периоду до септембра. Тренутно стање залиха крви је солидно, али је неопходан континуиран прилив давалаца, јер се нежељене ситуације не могу унапријед предвидјети", рекла је новинарима Јурошевићева.
Она је додала да су довољне количине крви неопходне за редовно функционисање бијељинске болнице, што укључује пацијенте на хроничном програму трансфузије, али и за хитне случајеве попут саобраћајних незгода и других непредвиђених компликација, преноси Срна.
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