Додик: Подршка српско-америчком партнерству које је историјом провјерено, а будућности потребно

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Предсједник Милорад Додик поздравио је иницијативу чланова америчког Конгреса да фебруар буде проглашен мјесецом обиљежавања српско-америчког насљеђа.
Додик је нагласио да Српска подржава континуирани рад на јачању партнерства које је историјом провјерено, а будућности потребно.
- То је посао којем је Република Српска дала немјерљив допринос - објавио је Додик на Иксу.
Додик је рекао да историјски савезнички односи, потврђени у најтежим временима за читав свијет у 20. вијеку, остају кључ за стабилност Балкана и простор разумијевања, сарадње и мира.
Поздрављам иницијативу чланова америчког Конгреса да фебруар буде проглашен мјесецом обиљежавања српско-америчког насљеђа. Историјски савезнички односи, потврђени у најтежим временима за читав свијет у 20. вијеку, остају кључ за стабилност Балкана и простор разумијевања, сарадње…— Милорад Додик (@MiloradDodik) July 29, 2026
Додик је напоменуо да, упркос свим изазовима и промјенама, заједничке вриједности, повјерење и међусобно уважавање чине тај однос трајним ослонцем регионалне безбједности и развоја.
- Зато је сваки корак ка дубљем политичком дијалогу, економском повезивању и културном зближавању добродошао јер то је пут одговорне политике и гаранција мирније будућности за све наше народе - рекао је Додик.
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Од Тесле до Халијарда: Амерички Конгрес разматра мјесец посвећен српском насљеђу
Пет чланова Америчког конгреса поднијело је у Представничком дому резолуцију којом се предлаже да се фебруар прогласи за мјесец српско-америчког насљеђа, наводећи да је важно да се препознају и прославе достигнућа, насљеђе и културни допринос српских Американаца и њихова улога у јачању САД.
Предложени мјесец српско-америчког насљеђа представљао би прилику да се сваке године широм САД организују образовни, културни и јавни програми посвећени историји, достигнућима и насљеђу српско-америчке заједнице.
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