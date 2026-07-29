Logo

Додик: Подршка српско-америчком партнерству које је историјом провјерено, а будућности потребно

29.07.2026 10:10

Коментари:

8
Милорад Додик
Фото: ATV

Предсједник Милорад Додик поздравио је иницијативу чланова америчког Конгреса да фебруар буде проглашен мјесецом обиљежавања српско-америчког насљеђа.

Додик је нагласио да Српска подржава континуирани рад на јачању партнерства које је историјом провјерено, а будућности потребно.

- То је посао којем је Република Српска дала немјерљив допринос - објавио је Додик на Иксу.

Додик је рекао да историјски савезнички односи, потврђени у најтежим временима за читав свијет у 20. вијеку, остају кључ за стабилност Балкана и простор разумијевања, сарадње и мира.

Додик је напоменуо да, упркос свим изазовима и промјенама, заједничке вриједности, повјерење и међусобно уважавање чине тај однос трајним ослонцем регионалне безбједности и развоја.

- Зато је сваки корак ка дубљем политичком дијалогу, економском повезивању и културном зближавању добродошао јер то је пут одговорне политике и гаранција мирније будућности за све наше народе - рекао је Додик.

Палата предсједника Никола Тесла

Свијет

Од Тесле до Халијарда: Амерички Конгрес разматра мјесец посвећен српском насљеђу

Пет чланова Америчког конгреса поднијело је у Представничком дому резолуцију којом се предлаже да се фебруар прогласи за мјесец српско-америчког насљеђа, наводећи да је важно да се препознају и прославе достигнућа, насљеђе и културни допринос српских Американаца и њихова улога у јачању САД.

Предложени мјесец српско-америчког насљеђа представљао би прилику да се сваке године широм САД организују образовни, културни и јавни програми посвећени историји, достигнућима и насљеђу српско-америчке заједнице.

Подијели:

Таг :

Милорад Додик

Коментари (8)

Прочитајте више

Мариа Захарова

Свијет

Захарова: Украјински напад на ирански брод - терористички акт

1 ч

0
ПУ Бијељина даривање крви

Република Српска

Припадници ПУ Бијељина у дводневној акцији давања крви

1 ч

0
Срђан Амиџић

БиХ

Амиџић: Мислим да је у историји БиХ само два пута буџет био усвојен на вријеме

1 ч

0
Јапанци о подрхтавању: Нисам знала шта је земљотрес, а што експлозија

Свијет

Јапанци о подрхтавању: Нисам знала шта је земљотрес, а што експлозија

2 ч

0

Више из рубрике

ПУ Бијељина даривање крви

Република Српска

Припадници ПУ Бијељина у дводневној акцији давања крви

1 ч

0
мајка и дијете

Република Српска

Више дана боловања за његу дјетета: Нове олакшице за родитеље у Српској

2 ч

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик: Саучешће породицама погинулих и солидарност са повријеђенима након земљотреса у Јапану

2 ч

0
Село њива пољопривреда

Република Српска

Од њиве до продаје: Како домаћа производња расте уз подршку Агенције за аграрна плаћања

3 ч

0

  • Најновије

11

40

Тужилаштво истражује погибију труднице и њеног сина

11

36

Центар за социјални рад Бијељина набавио ТОБИ комуникатор за дјецу са потешкоћама

11

32

Жена из Чапљине сјекиром демолирала ауто бившег партнера

11

29

Тактичка вјежба вечерас на подручју Бања Луке

11

25

БиХ поново прима половину миграната са балканске руте

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима