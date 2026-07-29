Амиџић: Мислим да је у историји БиХ само два пута буџет био усвојен на вријеме

Аутор:АТВ редакција
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Кад год се усваја буџет на нивоу БиХ буде тешко, мислим да је у историји БиХ само два пута усвојен на вријеме, рекао је Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ.
"Кад год се усваја буџет на нивоу БиХ то буде тешко и ја мислим да у историји БиХ само два пута је буџет усвојен на вријеме. Ова година није никаква изнимка у односу на неке претходне године и оно што је везано за овај буџет, поставили су питања да ли је он развојни или потрошачки. Морамо да разумијемо да Савјет министара није Влада, то је Савјет министара, кординационо тијело на нивоу Босне и Херцеговине и као такав он не може да се бави неким развојним стварима. Развојне ствари су остављене за нивое ентитета, односно Владу Републике Српске и Владу Федерације Босне и Херцеговине и Владу Брчко Дистрикта. Буџет треба да омогући да та администрација функционише и он нема развојну компоненту", рекао је Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ.
Најзначајнија ствар у буџету јесу трошкови који се односе на трошкове плата запослених, а ове године они износе милијарду и 162 милиона КМ у укупном буџету који се односи на администрацију, рекао је Амиџић.
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"Мислим да је та администрација превелика, оно што могу да кажем да је то повећање, које се најзначајније осноси на повећање на примање радника, оно је 125 милиона КМ веће у овој години у односу на претходну годину, али то је све везано за ретроактивну исплату радницима јер се каснило са буџетом. За исплату увећаног регреса који није 631 већ 690 конвертибилних марака. Да испоштујемо колективни споразум везано за топли оброк, повећање накнада кад је у питању превоз и као такав буџет, буџет је реалан. Глупост је била, када сам чуо од неких појединаца који су рекли да овај буџет нема развојну компоненту, није ни нормално да он има развојну компоненту. Развојну компоненту има буџет Републике Српске, буџет Федерације Босне и Херцеговине. Оног момента кад би он имао ту компоненту и преузео је на себе и то привредно улагање, тог момента би ми могли да угаимо институције у Републици Српској. Оно што ме весели кад у питању буџет, да у буџету нема оних ставки, које не могу и не смију да буду, а то је такозваних седам институција културе и БХРТ из разлога што смо имали настојање људи који се баве политиком у Сарајеву да створе нешто што се зове државна телевизија па вам онда не треба РТРС, па вам не треба Федерална телевизија већ постоји једна државна БХРТ", каже Амиџић.
Такве ствари не можемо да дозволимо нити по закону, нити је политички прихватљиво као и да постоје институције културе које би писале историју и српског и хрватског као и бошњачког народа на чијем челу институција би се налазили Бошњаци, додаје Амиџић.
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"Већ свије године за редом успијевамо да усвојимо буџет, а да за њих та два битна политичка питања нису нашла свој простор у том буџету. То доживљавамо као нашу обавезу према народу. Ко нађе једну конвертибилну марку намијењену која је намијењена БХРТ-у или намијењена ткзв. институцијама културе у буџету ја сам рекао да ја онај читав документ поједем, не постоји ни једна конвертибилна марка", каже Амиџић.
Маринко Божовић коментарисао је БХРТ, то нису буџетска средства већ су средства која не припадају буџету, већ су остварена као вишак прихода РАК-а на чија средства има право БХРТ, РТРС, Федерална Телевизија и Херцег телевизија. То нису буџетска средства, наглашава Амиџић.
"Драго ми је јуче да Форто који је дуго кочио, једно годину дана да се исплати новац за Републику Српску, јуче је уплаћено на рачун Владе Републике Српске преко 18 милиона КМ. Ја мислим да је 18 милина марака увећан још за неких милион и 700 код РАК-а већи за шест милиона које је исплаћено БХРТ-у и које БХРТ-у припада. То нису буџетска средства, БХРТ не може да буде дио буџета нити институције културе то могу да буду", рекао је Амиџић.
Према његовим ријечима на буџет се дуго чекало јер Нермин Никшић није долазио на фискални савјет јер је говорио да је Влада Републике Српске неуставна
"Он је био и премијер и био судија Уставног суда, поготово о ни који се куну у те институције они би требало рећи ајде сад свако ради свој посао. Ми долазимо на фискални савјет тек у априлу смо усвојили тај глобални оквир који је први корак политичког сигнала да можемо имати буџет. Ми смо половином маја већ послали буџет према Предсједништву, онда Денис Бећиревић је два мјесеца држао тај буџет кос себе, не знам као да га је усвоиио. И након два мјесеца, прво једном није прошао тад је гласала само Жељка Цвијановић за тај буџет ова двојица против, није прошао и након два мјесеца исти тај буџет узео и упутио у парламентарну процедуру и тај документ је такав на крају усвојен. То што су радници чекали оволико колико су чекали они се могу захвалити онима који су у овом конкретном случају кочили те процесе", рекао је Амиџи.
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Што се тиче министарства финансија, оно ради све припреме како би ретроактивна исплата када су у питању запослени на нивоу БиХ била што бржа, додаје Амиџић.
"Наслушали смо се и прича о томе како расте број радника, Једно је систематизација друго је ствари број радника. У односу на моменат када сам ја дошао тај број радника је са 22.500 сад већ испод 21.000, значи преко 1.500 и 1.600 радника је мање на нивоу институција БиХ у ове три године од када сам ја тамо и колико видим све функцуионише и нема никаквих проблема", каже Амиџић и додаје:
"Босна и Херцеговина је склепана држава, кад имате склепану државу имате склепана рјешења, то је одпилике као кад ангажујете да вам у стану ради како наш народ каже, од мајстора дунђер и онда тај дунђер никада неће направити добар посао или ће га урадити неквалитетно или ће каснити и увијек имате неки проблем, е тако су неки дунђери правили Босну и Херцеговину и увијек ћете имати кашњења, лоша рјешења и са те стране у економском смислу ја одговорно тврдим да би љепше било за живот и њима и нама кад би се дословно држали Дејтона и смањили то њихово настојање да све буде једна држава што не може бити или са друге стране кад бу били двије самосталне државе сасвим сигурно би боље живјели људи у Федерацији БиХ, сад причам чисто економски. Ми смо били изложени различитим блокадама, блокирао нам је Фото та средства, па су нам блокирани усвајање правилник за поврат ПДВ-а за поврат на прву некретнину , па нам је блокиран гранични прелаз", каже Амиџић.
Весели ме што припадам народу који неће да шути нити да пристаје на уцјене. Буџет се финансира из три различита извора, оно што нас највише занима јесте колико је одвајање од УИО односно колико плаћају Република Српска и Влада Федерације. Четврту годину за редом тај износ је милијарду и 20 милиона КМ при чему нити једна конвертибилна марка није отишла за финансирање институција, рекао је Амиџић.
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