Треба ли мандат да припада политичкој странци или појединцу?

Аутор:Бранка Дакић
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Коме треба да припадне мандат? Политичке партије у БиХ углавном сматрају да мандат треба да припада странци, а не појединцу, како би се спријечили преласци изабраних представника у друге партије и политичка трговина.
Иако је у већини европских земаља пракса да мандат припада појединцу, приједлози за измјену Изборног закона БиХ у том правцу до сада нису добили подршку у Парламенту БиХ.
Треба ли мандат да припада политичкој партији или појединцу? Питање је које постаје посебно актуелно у моментима политичких превирања, када изабрани представници напуштају странке, прелазе у друге и са собом носе и мандат. У СНСД-у сматрају да се ово питање треба рјешавати кроз парламентарну процедуру, ако постоји политичка воља. А, томе ће свакако добрим дијелом допринијети нови начин гласања и изборне листе, на којима неће бити имена кандидата.
"У суштини јесу добрим дијелом затворили на овај начин и умањили тај ниво демократије. Са самим оним измјенама закона да се може гласати за свега три кандидата, сада ове чињенице да уопште нема имена кандидата. Све води ка томе да се не може кроз личне преференције остварити улаз у НСРС или Парламент БиХ", рекао је генерални секретар СНСД-а Срђан Амиџић.
Мандат треба да припада странци, а не појединцу, сматрају у Уједињеној Српској. Милан Петковић се залаже и за затворене листе.
"Странка је та која све нас који смо на листама, поставља на неки начин и даје нам те мандате и било би поштено рећи да су то мандати странке, а да ми то добијамо зато што смо заслужни унутар те политичке странке. Грађани дају повјерење странци, нама и програмима које ми износимо", изјавио је потпредсједник Уједињене Српске Милан Петковић.
Слично размишљају и у политичким партијама у Федерацији БиХ. У СДП-у указују на све чешћу појаву промјене странке након освојеног мандата.
"Један од начина је да се затворе листе, а други начин је да се измијени члан 1.9 Изборног закона БиХ, на начин да, ако одређени кандидат, ако освоји мандат, одлучи да промијени политичку странку, да се нормира губитак мандата и да се и да се мандат додијели наредном кандидату са највећим бројем гласова. На тај начин би задржали отворене листе, а онемогућили ову куповину, која је присутна на свим нивоима власти", навео је посланик СДП-а у ПД ПС БиХ Албин Муслић.
Пракса већине европских, али и земаља у региону је да мандат припада појединцу. То има и предноси и мане. Једна од предности за бираче је то што глас могу повјерити кандидатима чији рад и залагање цијене, без обзира на то којој политичкој опцији припада. Без обзира на то што ће на овим изборима на гласачком листићу бити само бројеви кандидата, неће то много утицати изборну вољу бирача, увјерава Вехид Шехић. Треба сачекати да ЦИК изврши и објави детаљну едукацију бирача.
"Сигурно да ће чланови Бирачког одбора имати обавезу да грађанима, уколико они не могу да се снађу да им помогну. До нас је бирача д али ћемо ми користити преференције", тврди бивши члан ЦИК-а БиХ Вехид Шехић.
Приједлог измјене Изборног закона Бих према којем би мандат припадао странци, а не појединцу неколико пута се нашао пред посланицима Представничког дома Парламента БиХ, али никада није добио подршку већине.
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