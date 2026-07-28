Купци све чешће на мети одвратне подвале

Аутор:АТВ редакција
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Купци у БиХ све чешће примјећују да производи које годинама купују више немају исти окус, састав или квалитет, иако су цијена и изглед паковања остали готово непромијењени.
Након вишегодишњих поскупљења грађани су се већ навикли да за исту количину хране, средстава за хигијену и других свакодневних производа издвајају више новца.
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Примијетили су и да поједина паковања постају мања, док цијена остаје иста. Међутим, постоји још једна промјена коју је много теже уочити прије него што производ заврши у дому купца, пише "РТВ Слон".
Ријеч је о пракси познатој као скимпфлација, односно смањењу квалитета производа без видљивог смањења цијене.
Произвођач може промијенити рецептуру, смањити удио квалитетнијег састојка, користити јефтинију замјену или изоставити дио онога због чега су купци раније бирали управо тај производ.
За просјечну породицу у БиХ таква промјена није безначајна. Када се куповина планира према ограниченом кућном буџету, купац очекује да за свој новац добије производ који познаје. Уколико тек након отварања паковања примијети другачији окус, слабију текстуру или лошији учинак, јавља се осјећај да није добио оно што је платио.
Ново истраживање показало је да потрошачи управо смањење квалитета сматрају непоштенијим од класичног поскупљења или смањивања грамаже.
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Купци су мање спремни поново купити такав производ, посебно када промјена није јасно наведена на амбалажи.
Цијену је могуће провјерити на полици, а грамажу прочитати на паковању. Промјену рецептуре много је теже открити. Купац често мора упоредити стару и нову декларацију или производ прво пробати како би схватио да оно што годинама купује више није исто.
Управо због тога купци у БиХ све чешће разговарају о производима који су, како кажу, "некада били бољи". Такве примједбе најчешће се односе на чоколаде, кремове, млијечне производе, кафу, сокове, сухомеснате производе, детерџенте и средства за чишћење. То не значи да је сваки другачији окус доказ намјерног смањивања квалитета, али потрошачи имају право провјерити шта се налази у производу који плаћају.
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Посебно незадовољство изазива ситуација у којој цијена настави расти, док квалитет истовремено пада. Купац тада не само да плаћа више него раније, већ за већи износ добија производ којим је мање задовољан.
Истраживање професора Јоаниса Евангелидиса са ЕСАДЕ Бизнис Скул показало је да купци много блаже прихватају промјене када их произвођач отворено објасни. Уколико је јасно наведено да је измијењена амбалажа или неки мање важан дио производа, реакције нису толико негативне. Проблем настаје када се промијени оно што чини суштину производа, попут окуса, текстуре или кључног састојка.
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Купци у БиХ зато могу обратити пажњу на декларацију, редослијед састојака, грамажу и нутритивне вриједности, нарочито код производа које редовно купују. Чување старог паковања или фотографије декларације може помоћи при поређењу, јер се промјене често не могу препознати само по дизајну амбалаже.
Када примијете да производ више не одговара квалитету који очекују, грађани најчешће реагују на најједноставнији начин, бирају другог произвођача. Управо губитак повјерења може бити много већи проблем за компаније од незадовољства изазваног обичним поскупљењем.
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