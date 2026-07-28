Кружни ток у Палама пуштен у промет

Аутор:АТВ редакција
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Кружни ток вриједан милион КМ пуштен је у промет данас на Палама. Овим је представљен пројекат ревитализације главне саобраћајнице кроз Пале.
Са отварања, којем су присуствовали челни људи Републике Српске, као и локални лидери, најављен је низ пројеката, попут враћања сједишта Срне на Пале, изградње мултифункционалног објекта, те низа других инфраструктурних пројеката.
Већ за четвртак премијер је најавио одлуку о расподијели 2,4 милиона КМ.
Завршени су радови, а кружни ток у Палама пуштен је у промет. Ово је само дио ширег пројекта модернизације овог пута.
"Град Источно Сарајево и Влада су у потпуности финансирали ову кружну раскрсницу. Видимо да Град мисли на своје општине, што је и нормално. Без обзира на неке несугласице које су биле између мене и премијера Минића, прошле седмице смо имали састанак. Аплицирала је Општина Пале три пројекта овдје на Палама", рекао је начелник Пала Дејан Којић.
"Иницијатива асфалтирања од улаза у Пале до ове кружне раскрснице иде, пресвлачење саобраћајнице потпуно. То ће нам помоћи Влада, нови кружни ток и тек онда можемо рећи да смо ову дионицу у потпуности рехабилитовали", истакао је градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић.
Општина Пале кандидовала је још три пројекта, а то су изградња паркинга код спортске дворане, уређење површина око Полицијске управе, те асфалтирање биатлон стазе на Двориштима.
"Већ у четвртак ће Влада овај дио од два милиона и 400 хиљада КМ, које је договорено са начелником општине Пале, да донесе одлуку и реализује", рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
У плану је изградња кружне раскрснице на Хан Дервенти, рачвања које води с једне стране према Сарајеву, с друге стране ка Палама, а треће ка Романији, па даље према Зворнику и Србији.
"Један дио средстава прикупљених на овим просторима остаје овдје за инвестиције. То је сад већ озбиљан новац од четири милиона на годишњем нивоу. Прошле седмице је договорено да се милион који је био предвиђен да Влада уложи овдје у подршку пројектима повећа на два милиона и нешто", нагласио је лидер СНСД-а Милорад Додик.
Лидер СНСД-а је поручио да ће инвестициони циклус од седам милијарди трајати у неколико наредних година. А градоначелник Источног Сарајева је подсјетио и на пројекат изградње мултифункционалног објекта, зграде Општине, Музеја Одбрамбено-отаџбинског рата и резиденције предсједника РС.
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