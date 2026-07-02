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Додик открио ко су носиоци листа СНСД-а за Парламент Српске и ПД ПС БиХ

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 15:47

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Лидер СНСД-а Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник СНСД-а Милорад Додик открио је данас у Бањалуци имена свих носилаца кандидатских листа ове странке за предстојеће опште изборе.

Након сједнице Предсједништва партије, Додик је поручио да СНСД на изборе излази са најјачим кадровима који уживају апсолутно повјерење терена и коалиционих партнера.

Познати носиоци листа за Народну скупштину Републике Српске

Кандидатске листе СНСД-а за Народну скупштину Републике Српске у девет изборних јединица предводиће добро позната политичка имена.

Милорад Додик

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Додик након сједнице СНСД-а: Минић и Цвијановић добили једногласну подршку

Тако ће носилац листе у Изборној јединици 1 бити Слободан Јавор, у Изборној јединици 2 Мирослав Бојић, док ће Изборну јединицу 3 предводити Игор Додик. На челу листе у Изборној јединици 4 налази се Петар Јелић, у Изборној јединици 5 Данијел Јошић, док Изборну јединицу 6 предводи Микајло Лазић. Изборну јединицу 7 предводиће Зоран Стевановић, позиција носиоца у Изборној јединици 8 биће повјерена Ацу Станишићу или Јовану Катићу, док је на челу листе у Изборној јединици 9 Лука Петровић.

Искусни функционери предводе битку за ПД ПС БиХ

Када је ријеч о коначним приједлозима за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, листе су повјерене искусним страначким и државним функционерима.

Носиоци изборних листа за овај ниво власти биће актуелни министар финансија и трезора БиХ Срђан Амиџић (Изборна јединица 1), дугогодишњи парламентарац Обрен Петровић (Изборна јединица 2) и директор предузећа "Аутопутеви Републике Српске" Радован Вишковић (Изборна јединица 3).

"Наша партија је у свим овим приједлозима предано радила. Држали смо се добре праксе политичког рада и све изборне листе, као и кандидатуре Саве Минића за предсједника Српске и Жељке Цвијановић за српског члана Предсједништва БиХ, усаглашене су и добиле су једногласну подршку наших коалиционих партнера", изјавио је Додик.

Он је додао да су поред ових девет листа за Српску и три за БиХ, потпуно спремне и усаглашене и 16 листа за различите нивое власти у Федерацији БиХ, чиме је СНСД у потпуности заокружио своју изборну структуру.

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Тагови :

Милорад Додик

Народна скупштина Републике Српске

Избори 2026

Парламент

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