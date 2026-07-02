Стевандић: Подршка Декларацији о заштити виталног националног интереса српског народа у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Народне скупштине Републике Српске, Ненад Стевандић, подржао је Декларацију о заштити виталног националног интереса српског народа у БиХ, саопштено је из Народне скупштине Српске.
Предлагачи Декларације су Борачка организација Републике Српске и Асоцијација "Ствараоци Републике Српске".
Република Српска
Сједница Предсједништва СНСД-а у Бањалуци
"Предсједник Стевандић је истакао да ће Декларација бити достављена свим посланичким групама са сједиштем у Републици Српској на увид, те да ће на наредном колегијуму Народне скупштине Републике Српске бити разматрана, како би се утврдило на којој сједници ће о њој бити вођена расправа", саопштено је из НС РС, након састанка Стевандића са предлагачима ове двије организације.
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