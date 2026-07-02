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Стевандић: Подршка Декларацији о заштити виталног националног интереса српског народа у БиХ

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 15:10

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Предсједник Народне скупштине Републике Српске др Ненад Стевандић разговарао је данас у Бањалуци са представницима Борачке организације Републике Српске и Асоцијације "Ствараоци Републике Српске" о Декларацији о заштити виталног националног интереса српског народа у БиХ, чији су предлагачи ове двије организације.
Фото: Уступљена фотографија

Предсједник Народне скупштине Републике Српске, Ненад Стевандић, подржао је Декларацију о заштити виталног националног интереса српског народа у БиХ, саопштено је из Народне скупштине Српске.

Предлагачи Декларације су Борачка организација Републике Српске и Асоцијација "Ствараоци Републике Српске".

Сједница Предсједништва СНСД-а

Република Српска

Сједница Предсједништва СНСД-а у Бањалуци

"Предсједник Стевандић је истакао да ће Декларација бити достављена свим посланичким групама са сједиштем у Републици Српској на увид, те да ће на наредном колегијуму Народне скупштине Републике Српске бити разматрана, како би се утврдило на којој сједници ће о њој бити вођена расправа", саопштено је из НС РС, након састанка Стевандића са предлагачима ове двије организације.

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Тагови :

Ненад Стевандић

БОРС

Асоцијација "Ствараоци Републике Српске"

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