Додик: Сарајево напустио једини европски туриста на буџету туђих пореских обвезника

Аутор:АТВ редакција
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Сарајево је напустио лажни високи представник Кристијан Шмит, једини европски туриста на буџету туђих пореских обвезника, укључујући и грађане БиХ. Ни да је побиједио у свим ријалитијима свијета, не би добио толико дана all-inclusive смјештаја, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"За бошњачку елиту био је њихов Кристијан Андерсен, који је шапатом Мајкла Марфија причао бајку о крају Републике Српске. У судару с Републиком Српском прошли су као вјештице из правих Андерсенових бајки. За нормалне људе, за српски народ и за Републику Српску био је још један у низу Шваба који су дошли с идејом колонизације и експлоатације", рекао је Додик.
БиХ
Крај за Шмита у БиХ
Као и сви колонизатори кроз историју, каже Додик, прво су покушали да отму слободу и демократију.
"Напади на мене нису били лични: то је био напад на нашу имовину - шуме, ријеке, руде. Ја сам им стао на пут. Дошао је у лику оних који су раније насртали на Србе и оправдао очекивања оних према чијем лику ми овдје познајемо Швабе. А прошао је као и они. Ко српска врата обија ногом, биће поражен, посрамљен и испраћен. Било и биће. За оне који су повјеровали у његове бајке о уништењу Републике Српске остаје једина утјеха: опијен пуним пансионом и огромном платом, доказао је бар један дио сваке бајке: да зликовци постоје. Путуј, Кристијане. Буди искрен бар једном: напиши како си успио да потрошиш и узмеш милионе и правиш комбинације за још, а све на рачун поштених пореских обвезника широм свијета. Нема преваранта свијета који неће купити тај урадак", навео је Додик на Иксу.
Истакао је да остаје у слободној и непокореној Републици Српској.
"У љепоти наших шума нећу те заборавити. За оно што си покушао да урадиш мени и српском народу, преврнућу сваки камен да освијетлим тебе и твоју срамоту. Неред који си направио неко ће морати да почисти. Штету коју си учинио неко ће морати да исправи. Ако БиХ жели да настави даље. У нереду не желимо да живимо. Немамо ниједан разлог за то", закључио је Додик.
Сарајево је напустио лажни високи представник Кристијан Шмит, једини европски туриста на буџету туђих пореских обвезника, укључујући и грађане БиХ. Ни да је побиједио у свим ријалитијима свијета, не би добио толико дана all-inclusive смјештаја.— Милорад Додик (@MiloradDodik) July 2, 2026
За бошњачку елиту био је њихов…
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