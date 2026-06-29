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"Американци су јасно поручили да 1. јула не желе да виде Кристијана Шмита"

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 09:24

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Кристијан Шмит поздравља окупљене новинаре у Бањалуци
Фото: ATV

Сједињене Америчке Државе се држе свога приједлога Италијана Антонија Занардија Ландија и нису одустали од тога да он буде нови високи представник, рекао је амбасадор Босне и Херцеговине у Србији Александар Врањеш.

"С друге стране ЕУ ће подржати Ландија али уз многе уступке, прије свега да морају остати Бонска овлашћења. Сматрају да је потребно се нови високи представник позабави агендом 5+2, и да се државна имовина мора ставити у фокус будућег високог представника. Исто тако да се заобиђе Савјет безбједности УН, дакле да ПИК бира високог представника", нагласио је Врањеш за РТРС.

Према његовим ријечима Американци нису били спремни да прихвате услове које им жели наметнути Лондон, Брисел, Париз и Берлин.

"Постоји још један сценариј, да се не договоре, и у томе случају имали би в.д. високог представника, до именовања новог, а то је супервизор за Брчко дистрикт Луис Кришок. Али Американци су јасно поручили да од 1. јула не желе да виде Кристијана Шмита у БиХ", нагласио је Врањеш.

ПИК, сједница

БиХ

Заказана сједница ПИК-а: Да ли ће бити договора?

Према медијским наводима, разговори су одгођени до краја јуна, а у фокусу су два кандидата – италијански и француски дипломата.

Истовремено, из Републике Српске стижу ставови да ПИК нема овлашћење да именује високог представника без сагласности страна потписница Дејтонског мировног споразума, те да је питање легитимитета и начина избора кључно за будуће односе у БиХ.

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Тагови :

Кристијан Шмит

ОХР

Америка

високи представник

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