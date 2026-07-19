Logo
Large banner

Шпанија - Аргентина: Гдје је пренос великог финала

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 16:43

Коментари:

0
Аргентинци Хулијан Алварез (9) и Лионел Меси (10) славе након гола који је постигао њихов саиграч Енцо Фернандез током полуфиналне утакмице Свjетског првенства у фудбалу између Енглеске и Аргентине у Атланти, у сриједу, 15. јула 2026. године.
Фото: AP Photo/Mike Stewart / Tanjug

Све је спремно за велико финале Свјетског првенства између Шпаније и Аргентине. Утакмица се игра од 21 сат на стадиону Метлајф.

Фурија напада другу светску круну, док Меси и Гаучоси желе историјску одбрану трофеја.

Актуелни шампион Европе изазваће актуелног првака свијета у дуелу двије репрезентације које су обиљежиле посљедњих неколико година репрезентативног фудбала.

Европски шампион против браниоца титуле

Шпанија жели да европској титули из 2024. године дода другу свјетску круну у историји, док Аргентина покушава да постане прва репрезентација још од Бразила 1962. године која је успјешно одбранила трофеј на Мундијалу.

Шпанија

Фудбал

Хаос у Њујорку, могуће да ће финале бити помјерено

Фурија је до финала стигла ослањајући се на препознатљиву контролу лопте, али и одбрану која је током турнира дјеловала готово непробојно. Екипа Луиса де ла Фуентеа је примила веома мало голова, док је противницима ретко дозвољавала да направе озбиљнију прилику.

Таква дисциплина посебно је дошла до изражаја у полуфиналу против Француске. Шпанија је потпуно неутралисала Килијана Ембапеа, Мајкла Олисеа и остатак моћног француског напада, а головима Микела Ојарзабала и Педра Пора стигла до заслужене побједе од 2:0.

Иако се много говори о таленту Ламина Јамала, највећа снага Шпаније лежи у колективу. Родри и Фабијан Руиз контролишу средину терена, Дани Олмо повезује линије тима, док одбрана предвођена Пауом Кубарсијем, Емериком Лапортом и Марком Кукурељом пружа сигурност неопходну за највеће утакмице.

Шпанци су након неочекиваног ремија са Зеленортским Острвима на почетку турнира везали шест побједа. Истовремено, Фурија је низ без пораза продужила на чак 37 утакмица, па би освајањем трофеја поставила нови рекорд у сениорском мушком репрезентативном фудбалу.

Пљусак киша

Друштво

Олујни вјетар, пљускови, лед: На помолу ново невријеме

Са друге стране, Аргентина у финале улази као екипа која већ годинама не зна за неуспјех на великим такмичењима. Гаучоси су освојили Копа Америку 2021. године, Мундијал 2022. и још једну титулу првака Јужне Америке 2024, а сада имају прилику да постану прва репрезентација која је освојила четири узастопна велика турнира.

Лионел Меси поново је централна фигура актуелног шампиона свијета. Капитен Аргентине је предводио велики преокрет против Енглеске у полуфиналу, када су Гаучоси након примљеног гола преузели контролу и преко Енца Фернандеза и Лаутара Мартинеза изборили пласман у завршну утакмицу, преноси Телеграф.

За разлику од Шпаније, снага Аргентине на овом турниру првенствено се огледа у нападу. Екипа Лионела Скалонија је постигла чак 19 голова, највише на једном Мундијалу у историји репрезентације, а мрежу ривала затресла је најмање два пута на свакој утакмици.

Гдје је пренос

Као и током цијелог Мундијала утакмица ће уживо бити преношена.

Овај пут велико финале преносе Арена Клауд (БиХ) и Арена спорт 1.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Шпанија Аргентина пренос

Шпанија Аргентина

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Хаос у Њујорку, могуће да ће финале бити помјерено

Фудбал

Хаос у Њујорку, могуће да ће финале бити помјерено

2 ч

0
Шампион Европе против шампиона свијета: Шпанија и Аргентина играју за злато

Фудбал

Шампион Европе против шампиона свијета: Шпанија и Аргентина играју за злато

9 ч

0
Хари Кејн (9) из Енглеске грли Деклана Рајса током презентације након плеј-оф утакмице за треће место на Свjетском првенству између Француске и Енглеске у Мајами Гарденсу на Флориди, у суботу, 18. јула 2026. године.

Фудбал

Спектакл на Мундијалу: Енглеска у мечу са 10 голова освојила бронзу

11 ч

0
Лионел Меси из Аргентине посматра дешавања током тренинга уочи финалне утакмице Свjетског првенства у фудбалу, у Мористауну (Њу Џерзи), у суботу.

Фудбал

Отказани тренинзи Шпаније и Аргентине пред финале, ево и зашто

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

19

23

Одлазак страних судија и закон о Уставном суду БиХ - услов за именовање судија из Српске

19

19

Потресно свједочанство о страдању Багоје Ђраша

19

13

Потресна присјећања на монструозности усташа: Тјерали су нас да гледамо закланог човјека

19

06

Бејби сједалица испала из аута: Тешка несрећа код Куршумлије

18

59

Додик: Усташе су убијањем дјеце хтјели да нам убију будућност

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Medium banner