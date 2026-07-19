Шпанија - Аргентина: Гдје је пренос великог финала

Аутор:АТВ редакција
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Све је спремно за велико финале Свјетског првенства између Шпаније и Аргентине. Утакмица се игра од 21 сат на стадиону Метлајф.
Фурија напада другу светску круну, док Меси и Гаучоси желе историјску одбрану трофеја.
Актуелни шампион Европе изазваће актуелног првака свијета у дуелу двије репрезентације које су обиљежиле посљедњих неколико година репрезентативног фудбала.
Шпанија жели да европској титули из 2024. године дода другу свјетску круну у историји, док Аргентина покушава да постане прва репрезентација још од Бразила 1962. године која је успјешно одбранила трофеј на Мундијалу.
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Фурија је до финала стигла ослањајући се на препознатљиву контролу лопте, али и одбрану која је током турнира дјеловала готово непробојно. Екипа Луиса де ла Фуентеа је примила веома мало голова, док је противницима ретко дозвољавала да направе озбиљнију прилику.
Таква дисциплина посебно је дошла до изражаја у полуфиналу против Француске. Шпанија је потпуно неутралисала Килијана Ембапеа, Мајкла Олисеа и остатак моћног француског напада, а головима Микела Ојарзабала и Педра Пора стигла до заслужене побједе од 2:0.
Иако се много говори о таленту Ламина Јамала, највећа снага Шпаније лежи у колективу. Родри и Фабијан Руиз контролишу средину терена, Дани Олмо повезује линије тима, док одбрана предвођена Пауом Кубарсијем, Емериком Лапортом и Марком Кукурељом пружа сигурност неопходну за највеће утакмице.
Шпанци су након неочекиваног ремија са Зеленортским Острвима на почетку турнира везали шест побједа. Истовремено, Фурија је низ без пораза продужила на чак 37 утакмица, па би освајањем трофеја поставила нови рекорд у сениорском мушком репрезентативном фудбалу.
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Са друге стране, Аргентина у финале улази као екипа која већ годинама не зна за неуспјех на великим такмичењима. Гаучоси су освојили Копа Америку 2021. године, Мундијал 2022. и још једну титулу првака Јужне Америке 2024, а сада имају прилику да постану прва репрезентација која је освојила четири узастопна велика турнира.
Лионел Меси поново је централна фигура актуелног шампиона свијета. Капитен Аргентине је предводио велики преокрет против Енглеске у полуфиналу, када су Гаучоси након примљеног гола преузели контролу и преко Енца Фернандеза и Лаутара Мартинеза изборили пласман у завршну утакмицу, преноси Телеграф.
За разлику од Шпаније, снага Аргентине на овом турниру првенствено се огледа у нападу. Екипа Лионела Скалонија је постигла чак 19 голова, највише на једном Мундијалу у историји репрезентације, а мрежу ривала затресла је најмање два пута на свакој утакмици.
Као и током цијелог Мундијала утакмица ће уживо бити преношена.
Овај пут велико финале преносе Арена Клауд (БиХ) и Арена спорт 1.
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