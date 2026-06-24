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Лукач: Ако је неко у овој земљи изнад закона, то су политички савезници Бакира Изетбеговића

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 15:26

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Шеф клуба одборника СНСД-а у Скупштини града Драган Лукач
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Ако је неко у овој земљи изнад закона, то су политички савезници Бакира Изетбеговића и сличних, који су годинама испуњавали жеље бошњачког политичког фактора и константно прекрајали вољу српског народа, рекао је члан Главног одбора СНСД-а Драган Лукач.

- Ако је неко био изнад закона, то је љубимац бошњачких политичара Педи Ешдаун који је вршио тортуру над Србима, а посебно нелегитимно изабрани Шмит чије су сулуде потезе прослављали у Сарајеву - навео је Лукач.

Истакао је да је Милорад Додик легално изабран за предсједника Републике Српске, обављао своју дужност у оквиру Устава, а незаконита смјена од стране нелегалног Шмита је незапамћен удар на изборну вољу народа у једној земљи која ни требала бити демократска.

- И таквима се Бакир Изетбеговић клања, такве слави, што је парадокс бошњачке политике. Јер, док се куну у суверену БиХ, славе колонијалне управнике који готово сваким својим потезом показују да је све, осим суверена. Поданички менталитет који гаје још, Турска, преко Аустроугара, до данашњих дана је у нескладу са силом коју Бакир и његови истомишљеници покушавају да представе сијући мржњу и позивајући на линч и елиминацију легално изабраног представника српског народа, Милорада Додика. Силни су само када им је иза леђа неки странац вољан да им испуњава жеље - навео је Лукач.

Каже да су силни само када им је иза леђа неки странац вољан да им испуњава жеље.

- С друге стране, Срби су кроз историју били и остали поносан и храбар народ који изнад свега љуби слободу. Тако је било, тако је и данас, те су у Републици Српској слободни и поштовани сви њени грађани без обзира на националну и вјерску припадност. Бакир мора да зна да мржња изједа оног који мрзи, а слобода долази ономе ко се за њу бори - закључио је Лукач.

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Тагови :

Драган Лукач

СНСД

Бакир Изетбеговић

Милорад Додик

Кристијан Шмит

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