Министарство поздравило успјех Кнежева и Добоја

Аутор:АТВ редакција
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Министарство рада и борачко-инвалидске заштите поздравило активности Града Добоја и Општине Кнежево, првих локалних заједница у Републици Српској које су окончале процес запошљавања дјеце погинулих бораца по Јавном позиву.
На Јавни позив пријавило се око 500 лица из свих крајева Републике Српске, што јасно показује потребу за системским рјешавањем питања њиховог запошљавања.
"Охрабрује чињеница да су ове локалне заједнице показале да је могуће пронаћи конкретна рјешења за запошљавање ове категорије становништва. Због тога позивамо и остале градове и општине у Републици Српској да слиједе њихов примјер и, у складу са својим могућностима, подрже реализацију овог процеса", саопштено је из Министарства.
Министарство ће, најављено је, и у наредном периоду наставити да прати реализацију ових активности и пружа подршку свим локалним заједницама које се укључе у процес запошљавања дјеце погинулих бораца.
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