Вујичић: Изетбеговић показао отворену мржњу према Додику

Аутор:АТВ редакција
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Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Мирослав Вујичић изјавио је да је лидер СДА Бакир Изетбеговић позивом на примјену силе против предсједника СНСД Милорада Додика показао отворену мржњу према њему.
- То нам потврђује да су политика коју воде Додик и СНСД потпуно исправна и да смо на правом путу политичког јачања Републике Српске на сваком плану - рекао је Вујичић у изјави за Срну.
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Да којим случајем Изетбеговић има позитивно мишљење о Додику, каже Вујичић, то не би било добро за Републику Српску.
- Његова изјава да Додика треба уклонити из политичког живота даје нам додатну енергију и снагу, а вјерујем и предсједнику Додику да ради ово што ради јер води Републику Српску исправним путем - истакао је Вујичић.
Подсјећајући на бројне неуспјеле покушаје елиминације Додика из политичког живота, па и монтираним процесом, како би били доведени неки погодни Срби, Вујичић је изразио увјерење да становници Републике Српске препознају ко је истински лидер и борац за Српску.
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- С обзиром на оволике нападе Бакира Изетбеговића и федералних политичара јасно нам је да је ово што ради Додик исправно и да је он истински лидер и заступник Српске - закључио је Вујичић.
Лидер СДА Бакир Изетбеговић изјавио је за Федералну телевизију да за предсједника СНСД-а Милорада Додика "не вриједи ниједан закон", што ће се, како сматра, морати "силом ријешити".
(СРНА)
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