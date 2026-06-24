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Вујичић: Изетбеговић показао отворену мржњу према Додику

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 13:34

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Мирослав Вујичић
Фото: АТВ БЛ

Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Мирослав Вујичић изјавио је да је лидер СДА Бакир Изетбеговић позивом на примјену силе против предсједника СНСД Милорада Додика показао отворену мржњу према њему.

- То нам потврђује да су политика коју воде Додик и СНСД потпуно исправна и да смо на правом путу политичког јачања Републике Српске на сваком плану - рекао је Вујичић у изјави за Срну.

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Да којим случајем Изетбеговић има позитивно мишљење о Додику, каже Вујичић, то не би било добро за Републику Српску.

- Његова изјава да Додика треба уклонити из политичког живота даје нам додатну енергију и снагу, а вјерујем и предсједнику Додику да ради ово што ради јер води Републику Српску исправним путем - истакао је Вујичић.

Подсјећајући на бројне неуспјеле покушаје елиминације Додика из политичког живота, па и монтираним процесом, како би били доведени неки погодни Срби, Вујичић је изразио увјерење да становници Републике Српске препознају ко је истински лидер и борац за Српску.

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- С обзиром на оволике нападе Бакира Изетбеговића и федералних политичара јасно нам је да је ово што ради Додик исправно и да је он истински лидер и заступник Српске - закључио је Вујичић.

Лидер СДА Бакир Изетбеговић изјавио је за Федералну телевизију да за предсједника СНСД-а Милорада Додика "не вриједи ниједан закон", што ће се, како сматра, морати "силом ријешити".

(СРНА)

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Тагови :

Мирослав Вујичић

Милорад Додик

Бакир Изетбеговић

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