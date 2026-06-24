Стевановић: Нећу бити министар ако жељезничари не добију плате

Аутор:АТВ редакција
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Након што је Синдикат Жељезница Републике Српске упутио званичан допис Министарству саобраћаја и веза Републике Српске са захтјевом за састанак, ресорни министар Зоран Стевановић поручио је да ће разговори бити одржани наредне седмице, те да он неће бити више министар када радници овог предузећа не добију плате.
"Сљедеће седмице ћу разговарати с њима. Нисам желио да сједамо раније док не прође ребаланс буџета, којим су обезбијеђена средства у износу од 35 милиона КМ", рекао је Стевановић за Независне новине.
Истакао је да ће састанак бити одржан заједно са управом предузећа и синдикатом.
"Не сједам одвојено, већ заједно и са једнима и са другима", навео је Стевановић.
Говорећи о исплати плата радницима, Стевановић је поручио - "када радници Жељезница не добију плату, више нећу бити министар".
Из Синдиката су оцијенили да је неопходно хитно успоставити пун социјални дијалог између Владе Републике Српске, Министарства саобраћаја и веза, Управе ЖРС и представника радника, како би се зауставио негативан тренд одлива кадрова, побољшао материјални положај запослених и обезбиједили услови за стабилан рад и развој Жељезница Републике Српске.
Поздравили су приједлог Владе Српске да се кроз ребаланс буџета обезбиједе додатна средства за ово предузеће, али су истакли да је потребно размотрити и повећање плата жељезничарима, с обзиром на то да су у другим секторима већ реализована повећања.
"Међутим, сматрамо да је крајње вријеме да се озбиљно размотри и питање повећања плата жељезничарима, имајући у виду да су у претходном периоду повећања плата остварена у бројним другим секторима, укључујући и институције саме Владе Републике Српске", наводи се из Синдиката.
Додају да заједничком састанку Министарства, Управе и синдиката који је одржан 16. фебруара предложили конкретне мјере рационализације трошкова, транспарентнијег рада, одговорнијег управљања и праведнијег вредновања рада запослених.
"Нажалост, за већину тих приједлога није показано довољно разумијевања нити спремности за њихову реализацију, што додатно продубљује незадовољство радника", истичу из Синдиката.
Посебно забрињава, наводе, чињеница да нови заједнички састанак није одржан, иако је раније договорено да буде одржан најкасније до 27. маја 2026. године.
Додају да до данас нису добили званичну информацију о томе да ли ће састанак бити одржан.
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