Logo

"Одлазак Шмита - крај нелегитимне политичке епизоде, његове одлуке поништити"

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 11:57

Коментари:

1
"Одлазак Шмита - крај нелегитимне политичке епизоде, његове одлуке поништити"
Фото: ATV, Tanjug/AP/

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је Срни да одлазак Кристијана Шмита из БиХ представља крај једне нелегитимне политичке епизоде и да је концепт наметања, туторства и гажења међународног и домаћег права поново доживио политички пораз, а да сљедећи корак мора бити поништавање свега што је Шмит наметнуо.

Кошарац је подсјетио да Шмит никада није добио потврду Савјета безбједности УН и да никада није имао легитимитет високог представника, те да је, како је указао, ријеч о странцу који је радио "на црно" у БиХ.

"Његов нелегитимни мандат обиљежен је антиуставним д‌јеловањем, наметањем одлука мимо демократских процедура и покушајима да вољу једног странца постави изнад Устава и закона. Свака његова одлука представља удар на суверенитет домаћих институција и грубо нарушавање Дејтона и уставног поретка у БиХ", поручио је Кошарац.

Шмит је, како је навео, својим ретроградним методама продубљивао кризу и покушавао да политичким декретима уређује односе у БиХ.

"Посебна мета његове политике били су предсједник Милорад Додик, Република Српска и њене институције", рекао је Кошарац.

Он је истакао да су све кључне политичке и правосудне акције против Додика и Републике Српске носиле печат Шмитове режије, са јасним циљем дисциплиновања српског народа, слабљења уставног положаја Српске, отимања њене имовине и развлашћивања њених демократски изабраних представника.

Кошарац је напоменуо да је Република Српска поново показала политичку зрелост, институционалну снагу и досљедност јер је на све Шмитове насртаје одговарала искључиво уставним и демократским средствима, бранећи своја права и штитећи свој уставни капацитет.

Истовремено, сматра Кошарац, одлучна и суверена Додикова политика, политика српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић и руководства Српске на међународном плану допринијела је Шмитовом одласку и поразу његовог накарадног д‌јеловања.

"Још једном је потврђено да је Република Српска на правој страни. Издржала је сваки притисак. Није одустала од својих надлежности, већ их је бранила аргументима, институцијама и досљедном политиком", рекао је Кошарац.

Он је истакао да Република Српска и данас стоји усправно, политички стабилна и институционално снажна, док Шмит одлази као симбол неуспјелог експеримента међународног интервенционизма.

"Добро је што одлази, али његов одлазак не брише штету коју је проузроковао. Ниједан закон и ниједна одлука, које је самовољно наметнуо, не могу остати у правном промету у БиХ. У правној држави законе доносе институције које су за то овлаштене Уставом, а не неизабрани страни чиновници који су умислили да су изнад Дејтонског споразума и изнад народа", рекао је Кошарац.

Кошарац је указао да одлуке и законе доносе институције које су за то Уставом овлаштене, а не неизабрани странац, који је радио на црно и који је, како је рекао, умислио да је изнад Устава и закона.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сташа Кошарац

Кристијан Шмит

ОХР

ПИК БиХ

ФБиХ

Република Српска

Коментари (1)

Више из рубрике

бошњачки члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић

БиХ

Бећировић упозорен на вријеме: Именовање Комисије за споменике задире у област спољне политике

1 ч

0
Управни одбор Управе за индиректно опорезивање БиХ, Бањалука.

БиХ

Креће поврат ПДВ-а за купце прве некретнине

1 ч

0
Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ

БиХ

Цвијановић: Видљив нови приступ према улози високих представника

1 ч

0
Граница гужва

БиХ

Од данас на снази нова правила за улазак у ЕУ за возила за превоз робе

2 ч

0

  • Најновије

12

57

Страшан снимак! Жену ударио гром испред цркве

12

56

Станивуковић: Од недјеље сам 99% кандидат за предсједника Републике Српске

12

42

ПУ Требиње упозорава грађане: Ове грешке никако не правите прије одласка на одмор

12

33

Бачен Молотовљев коктел на сплав у Београду

12

23

Јапанци триковима штеде гориво

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима