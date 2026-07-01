"Одлазак Шмита - крај нелегитимне политичке епизоде, његове одлуке поништити"

Аутор:АТВ редакција
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Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је Срни да одлазак Кристијана Шмита из БиХ представља крај једне нелегитимне политичке епизоде и да је концепт наметања, туторства и гажења међународног и домаћег права поново доживио политички пораз, а да сљедећи корак мора бити поништавање свега што је Шмит наметнуо.
Кошарац је подсјетио да Шмит никада није добио потврду Савјета безбједности УН и да никада није имао легитимитет високог представника, те да је, како је указао, ријеч о странцу који је радио "на црно" у БиХ.
"Његов нелегитимни мандат обиљежен је антиуставним дјеловањем, наметањем одлука мимо демократских процедура и покушајима да вољу једног странца постави изнад Устава и закона. Свака његова одлука представља удар на суверенитет домаћих институција и грубо нарушавање Дејтона и уставног поретка у БиХ", поручио је Кошарац.
Шмит је, како је навео, својим ретроградним методама продубљивао кризу и покушавао да политичким декретима уређује односе у БиХ.
"Посебна мета његове политике били су предсједник Милорад Додик, Република Српска и њене институције", рекао је Кошарац.
Он је истакао да су све кључне политичке и правосудне акције против Додика и Републике Српске носиле печат Шмитове режије, са јасним циљем дисциплиновања српског народа, слабљења уставног положаја Српске, отимања њене имовине и развлашћивања њених демократски изабраних представника.
Кошарац је напоменуо да је Република Српска поново показала политичку зрелост, институционалну снагу и досљедност јер је на све Шмитове насртаје одговарала искључиво уставним и демократским средствима, бранећи своја права и штитећи свој уставни капацитет.
Истовремено, сматра Кошарац, одлучна и суверена Додикова политика, политика српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић и руководства Српске на међународном плану допринијела је Шмитовом одласку и поразу његовог накарадног дјеловања.
"Још једном је потврђено да је Република Српска на правој страни. Издржала је сваки притисак. Није одустала од својих надлежности, већ их је бранила аргументима, институцијама и досљедном политиком", рекао је Кошарац.
Он је истакао да Република Српска и данас стоји усправно, политички стабилна и институционално снажна, док Шмит одлази као симбол неуспјелог експеримента међународног интервенционизма.
"Добро је што одлази, али његов одлазак не брише штету коју је проузроковао. Ниједан закон и ниједна одлука, које је самовољно наметнуо, не могу остати у правном промету у БиХ. У правној држави законе доносе институције које су за то овлаштене Уставом, а не неизабрани страни чиновници који су умислили да су изнад Дејтонског споразума и изнад народа", рекао је Кошарац.
Кошарац је указао да одлуке и законе доносе институције које су за то Уставом овлаштене, а не неизабрани странац, који је радио на црно и који је, како је рекао, умислио да је изнад Устава и закона.
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