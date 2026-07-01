Бећировић упозорен на вријеме: Именовање Комисије за споменике задире у област спољне политике

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Генерални секретар Предсједништва БиХ Зоран Ђерић је упозорио бошњачког члана у тој институцији Дениса Бећировића да питања у вези са Комисијом за очување националних споменика имају међународни карактер.
У допису је истакнуто је да још тада због напуштања сједнице од стране Жељке Цвијановић скренуо пажњу на кворум по важећим прописима.
- Скренуо сам пажњу да је Комисија састављена од пет чланова и да немамо приједлог члана комисије из Републике Српске чиме би након гласања добили непотпуни сазив Комисије што би изазвало даље проблеме у раду - пише у Ђерићевом допису који је у посједу "Гласа".
Тврди да преузете обавезе кроз анекс осам Дејтона, које се односе на ту Комисију, имају и међународни карактер.
- Правни основ на основу којег се формира Комисија је међународни уговор што само по себи упућује на спољнополитичку сферу. Надаље, предметном одлуком се именују чланови предложени од стране УНЕСКО, што додатно указује на домен спољне политике - наведено је допису гдје се додаје да су и сви досадашњи сазиви Предсједништва одлуке доносили консензусом.
Ђерић је подсјетио и на поступање СИПА с краја прошле године у предмету који се тиче поступања одређених службеника и руководилаца Комисије за очување националних споменика.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
12
57
12
56
12
42
12
33
12
23
Тренутно на програму