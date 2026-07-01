Logo

Бећировић упозорен на вријеме: Именовање Комисије за споменике задире у област спољне политике

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 11:49

Коментари:

0
бошњачки члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић
Фото: Срна

Генерални секретар Предсједништва БиХ Зоран Ђерић је упозорио бошњачког члана у тој институцији Дениса Бећировића да питања у вези са Комисијом за очување националних споменика имају међународни карактер.

У допису је истакнуто је да још тада због напуштања сједнице од стране Жељке Цвијановић скренуо пажњу на кворум по важећим прописима.

- Скренуо сам пажњу да је Комисија састављена од пет чланова и да немамо приједлог члана комисије из Републике Српске чиме би након гласања добили непотпуни сазив Комисије што би изазвало даље проблеме у раду - пише у Ђерићевом допису који је у посједу "Гласа".

Допис
Допис

Тврди да преузете обавезе кроз анекс осам Дејтона, које се односе на ту Комисију, имају и међународни карактер.

- Правни основ на основу којег се формира Комисија је међународни уговор што само по себи упућује на спољнополитичку сферу. Надаље, предметном одлуком се именују чланови предложени од стране УНЕСКО, што додатно указује на домен спољне политике - наведено је допису гдје се додаје да су и сви досадашњи сазиви Предсједништва одлуке доносили консензусом.

Ђерић је подсјетио и на поступање СИПА с краја прошле године у предмету који се тиче поступања одређених службеника и руководилаца Комисије за очување националних споменика.

(Глас Српске)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Денис Бећировић

Жељка Цвијановић

Коментари (0)

Више из рубрике

Управни одбор Управе за индиректно опорезивање БиХ, Бањалука.

БиХ

Креће поврат ПДВ-а за купце прве некретнине

1 ч

0
Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ

БиХ

Цвијановић: Видљив нови приступ према улози високих представника

1 ч

0
Граница гужва

БиХ

Од данас на снази нова правила за улазак у ЕУ за возила за превоз робе

2 ч

0
Кошарац о проблемима домаће производње: Због поданика није могуће увести заштитне мјере

БиХ

Кошарац: Српска и Додик опет побједници, шут карта за Шмита

15 ч

0

  • Најновије

12

57

Страшан снимак! Жену ударио гром испред цркве

12

56

Станивуковић: Од недјеље сам 99% кандидат за предсједника Републике Српске

12

42

ПУ Требиње упозорава грађане: Ове грешке никако не правите прије одласка на одмор

12

33

Бачен Молотовљев коктел на сплав у Београду

12

23

Јапанци триковима штеде гориво

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима