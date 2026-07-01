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Цвијановић: Видљив нови приступ према улози високих представника

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 11:11

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Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ
Фото: ATV

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је за Срну да је очито да је довољно да у БиХ остане замјеник високог представника.

На констатацију Срне да није постигнут договор између Американаца и Европљана о високом представнику, те да је она раније рекла да је довољно да остане замјеник, Цвијановић је истакла да је очито да је довољно, те да је овд‌је важна само једна ствар - да се улози високих представника приступило на један другачији начин од оног који смо гледали посљедњих 30 година.

"Одржавање бонских овлаштења је за Републику Српску неприхватљиво и ту почиње и завршава сва прича. С таквим рогобатним, недемократским механизмом БиХ нема никакву шансу", нагласила је Цвијановић.

Упитана да прокоментарише три питања која јој је упутио предсједник Покрета "Сигурна Српска" Драшко Станивуковић у вези са Комисијом за заштиту националних споменика БиХ, Цвијановић је одговорила да ће сви све одговоре, па и он, добити на засједању Народне скупштине Републике Српске.

"У међувремену, могли бисмо поставити и питање зашто је Младен Иванић, кад је имао повољно окружење у Предсједништву, ограничио одлуку о трансферу на домаће власти на 12 мјесеци? Могао је у цијелости ријешити ствар и поштед‌јети нас свих даљих злоупотреба о овом питању. А, о одлуци из јануара ћемо такође причати и каквим се све преварантским методама људи служе да би потписали и објавили одлуку која није била коначна", истакла је Цвијановић.

Скупштина је мјесто гд‌је се завршава прича о манипулацијама, каже Цвијановић и додаје да и данас манипулишу са овом одлуком донесеном прије пар дана прегласавањем.

"Али, неће им то проћи", поручила је Цвијановић.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

ПИК БиХ

ОХР

високи представник

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