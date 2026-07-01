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Лаловић: Станивуковић не може да сакрије нервозу - ментор са којим се грлио напушта БиХ

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 17:28

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Посланик у Народној скупштини Републике Српске Ненад Лаловић
Фото: Уступљена фотографија

Посланик у Народној скупштини Републике Српске Ненад Лаловић изјавио је да је за градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића политика одувијек игра и забава, али се овај пут заиграо преко мјере.

"Очигледно не може да сакрије нервозу због тога што његов ментор Кристијан Шмит са којим се грлио по Бањалуци, ових дана напушта БиХ", рекао је Лаловић.

Умјесто да рјешава нагомилане проблеме у Бањалуци, каже Лаловић, Станивуковић покушава да се бави тематиком о којој ништа не зна, нити је разумије.

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"Ако већ и сам признаје да нема довољно знања и искуства за позицију српског члана Предсједништва, не знам зашто се онда јавно брука незнањем и површним критикама на рачун Жељке Цвијановић која ту дужност обавља патриотски и одговорно", нагласио је Лаловић за Срну реагујући на Станивуковићеве изјаве наокон што је Цвијановић затражила заштиту виталног националног интереса због именовања чланова Комисије за очување националних споменика БиХ.

Лаловић је подсјетио да је српски члан Предсједништва дала прилику Народној скупштини Републике Српске да одбаци све злоупотребе у Предсједништву БиХ у вези са Комисијом за очување националних споменика БиХ.

"То је сва суштина, а све остало су манипулације и подметања. Како оних у Сарајеву који желе да онемогуће двотрећениску већину у Народној скупштини Републике Српске, тако и оних из Републике Српске који би жртвовали све националне интересе ради шачице политичких поена", закључио је Лаловић, преноси Срна.

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Тагови :

Ненад Лаловић

Драшко Станивуковић

Кристијан Шмит

ОХР

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