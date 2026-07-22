Српска ће институционално стати у одбрану српских повратника у ФБиХ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Ако се имовина вјерских заједница и грађана може мијењати без знања власника и занемаривањем доказа, онда то више није само имовинско-правно питање, већ питање владавине права и заштите основних људских права.
Ово је дио континуиране и синхронизоване акције с циљем отимања преостале српске имовине и имовине СПЦ, порука је из Републике Српске. Покушаји су ово и да се избришу и посљедњи трагови постојања српског народа у ФБиХ. Како би стала у одбрану, оно мало преосталих Срба, Влада Српске у јануару је формирала интерресорну радну групу која пружа сву неопходну помоћ Србима у ФБиХ.
"Ту је на располагању РУГИИП, све 64 јединице локалне самоуправе су отворене за сва питања, стручна питања и одговоре и помоћи које могу да пруже, а с обзиром на интензитет и јачину напада, поготово у посљедње вријеме, неопходно је да се сви укључе па и генерални секретаријат Владе Републике Српске", каже Далибор Панић, генерални секретар Владе Републике Српске.
Србофобија, напади на Србе повратнике и отимачина имовине СПЦ у Федерацији постају легални, упозорио је предсједник НСРС Ненад Стевандић. У Српској се није десило да је било коме пало на памет да узме имовину од Исламске заједнице, а то могу потврдити сви у Исламској заједници, категоричан је Стевандић.
"Како смо се ми односили према тој имовини, да ми то никада нисмо учинили и зато да наравно нећемо дозволити да неко то чини у ФБиХ са имовином СПЦ. То није срамота, то је и зла намјера, на злу намјеру не можете да дјелујете демократски", каже Стевандић.
Правобранилаштво Републике Српске је континуирано указивало на проблеме отуђења непокретне имовине СПЦ које се налазе на територији ФБиХ на БиХ, а које се проводе кроз поступке хармонизације-излагање земљишњих књига и катастра. У процесу усклађивања података између земљишних књига и катастра које су се водиле одвојено, често су се наводили различити подаци.
"Суштина овог проблема односи се на поступке хармонизације који се проводе на основу Закона о земљишним књигама ФБиХ гдје долази до брисања СПЦ као титулара, те уписа на државу БиХ, занемарујући све релевантне и чињеничне доказе. Највећи проблем је нетранспарентан начин поступка излагања података о непокретностима. СПЦ у овим поступцима се не обавјештава, као ни њена епархија, нема позивања поштом, с тога изостаје правовремено изјављивање приговора и правних лијекова", наводе из Правобранилаштва.
Поражавајуће је што ово није изолован случај, већ што смо свједоци константних напада на Србе, српску имовину. Рушени су крстови на гробљима, преузимање и преписивање имовине у Олову и Мостару, напади на повратнике у Санском Мосту, само су неки од инцидената у посљедње вријеме које су на својој кожи осјетили српски повратници.
"Јер ви када узмете цркву око које се Срби окупљају, једино мјесто око којег се могу окупљати у ФБиХ, онда сте им одузели и право на живот, а самим тим сте им одузели и имовину јер ће они да оду и да се одселе. То је поента комплетне приче", каже Милорад Којић, посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.
"Ја овим путем позивам међународну заједницу да реагује, као и политичаре из ФБиХ. Мене заиста забрињава њихово ћутање, јер свако ћутање значи да они одобравају те поступке. Политичари из ФБиХ одобравају да се нелегално отима имовина СПЦ. Ми онда у БиХ имамо много озбиљнији проблем него што смо мислили", каже Александар Гогановић, замјеник министра одбране у Савјету министара БиХ.
Огласила се и Делегација ЕУ у БиХ. Додуше не у камеру већ путем саопштења. не мисли да је нелегално отимање имовине неки проблем, па још увијек нисмо чули њихов став о овом инциденту. Луиђи Сорека, није имао времена за нашу ТВ екипу.
"Европска унија у БиХ упозната је са питањем које се односи на Православну цркву у Бугојну. Како је предмет тренутно у току пред домаћим правосудним органима, Европска унија није у позицији да коментарише суштину случаја. Имајући у виду осјетљивост овог питања, Европска унија вјерује да ће оно бити ријешено благовремено, у складу са владавином права, важећим домаћим правним оквиром и међународним обавезама БиХ, укључујући и оне које се односе на слободу вјероисповијести и право на имовину", наводе из Делегације ЕУ и БиХ.
По сазнању о дешавањима у Бугојну, министар правде Српске Горан Селак, контактирао је начелника општине Бугојно и директора геодетске управе ФБиХ и министра правде Федерације БиХ, како би се ова ситуација ријешила у корист СПЦ и како до ових ситуација не би више долазило.
"Ми као Министарство смо се ставили на располагање да дамо сву правну помоћ", рекао је Селак.
Овакви случајеви се не смију толерисати, кратко је прокоментарисао предсједник Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Српске, Алија Табаковић.
"Свако отимање и отуђивање имовине њених власника било да се тиче вјерских заједница, приватних лица, дакле, то је недопустиво и неприхватљиво било о коме да се ради", каже Алија Табаковић, предсједник Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске.
Покушаји отимања преостале имовине Српске православне цркве представљају завршни чин цементирања етничког чишћења српског народа на подручју Бугојна, става је предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта.
Оно што је данас спор око земљишних књига, сутра може постати питање опстанка читаве заједнице. Зато из Републике Српске поручују да ће искористити сва правна и институционална средства како би спријечили незаконито одузимање имовине СПЦ и заштитили права српских повратника у ФБиХ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч3
Република Српска
5 ч3
Република Српска
6 ч8
Република Српска
6 ч17
Најновије
21
40
21
28
21
15
21
07
20
58
Тренутно на програму