Випотник: Мјештани да пошаљу приједлоге за рјешење проблема за депонију Рамићи

Аутор:АТВ редакција
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Бојан Випотник позвао је представнике мјесних заједница које имају проблеме због близине регионалне депоније Рамићи да пошаљу званичне захтјеве и приједлоге рјешења тог проблема.
Након што су мјештани бањалучких насеља Рамићи и Драгочај данас у близини депоније на регионалном путу Бањалука – Приједор организовали мирне протесте, Випотник је поручио да ће ресорно министартво бити медијатор у рјешавању проблема.
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Он је навео и да тренутно у Министарству нема активних захтјева за измјештање депоније.
"Проналажење локације је дуготрајан процес који кошта и мора добити сагласност свих осам локалних заједница, које су оснивачи и управљачи регионалном депонијом, а то су Бањалука, Лакташи, Градишка, Прњавор, Србац, Котор Варош, Челинац и Кнежево, које су основале предузеће `Депот`", рекао је Випотник новинарима, преноси "Срна".
Он је навео да предузеће "Депот" редовно врши контролу квалитета ваздуха, земље и воде и да, према тим налазима, нема опасности по околину и по здравље људи.
Директор регионалне депоније "ДЕП-ОТ" Ратко Јокић рекао је да разумије огорченост грађана, али је истакао да је ситуација комплексна и да је за њено рјешавање потребно заједничко дјеловање осам локалних заједница које користе депонију.
Сматра да је најоптималније рјешење да се модернизује садашња депонија, односно да се што прије изгради санитарна касета, као и еколошки прихватљива спалионица.
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Истакао је да би нова депонија била једно од најкомплекснијих пројеката, те указао да је то несмотрено најављено, јер није урађено никакво истраживање гдје се и како може направити.
Мјештанин Немања Бикић, који живи у непосредној близини депоније, истакао је да је ово тек први корак упозорења, а да им је једини захтјев да депонија буде склоњена или да се предузму конкретни кораци.
"Знам да је немогуће да се то измјести преко ноћи, али бар да се нешто почне рјешавати јер се овдје се више не може живјети", рекао је Бикић.
Он је навео да је надлежнима дат ултиматум, односно рок од три седмице, те да ће, ако не буде одговора и конкретних корака, направити много веће протесте, блокирати пут и неће се склонити.
У име Градске управе Бањалука нико није дошао да на овај протест како би разговарали са огорченим грађанима.
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