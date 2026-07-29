Опрез, ако возите овај ауто! Хитно се повлачи због ризика од пожара

Аутор:АТВ редакција
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Путничка возила Нисан Кашкаи (Ј12) произведена у периоду од 4. маја 2021. до 17. октобра 2024. године повлаче се са тржишта Србије због могућег безбједносног ризика који у изузетно ријетким случајевима може довести до пожара, објављено је на сајту НЕПРО.
Како је наведено у обавјештењу о повученом производу, код мањег броја возила може доћи до помјерања цријева за гориво, што може изазвати цурење горива и повећати ризик од избијања пожара, пише у образложењу о повлачењу производа.
Ријеч је о возилима са ознаком *EC-type approval/model е92018/85811042 (Ј12).
Произвођач је покренуо добровољни опозив, у оквиру којег ће власницима бити омогућена бесплатна провјера и поправка возила.
Како се наводи, кампања под ознаком ПГ5Ц8 спроводи се ради провјере исправности цријева за гориво и гумице на цријеву код возила на којима је претходно већ примијењена превентивна мјера у оквиру кампање ПГ5Ц6.
Власницима возила обухваћених опозивом савјетује се да се обрате овлаштеном Нисан сервису како би провјерили да ли је њихов аутомобил обухваћен овом сервисном акцијом и заказали бесплатну контролу и евентуалну поправку.
(Блиц)
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