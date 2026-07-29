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Додик: Слобода - света ријеч српског народа

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 16:08

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предсједник СНСД Милорад Додик
Фото: АТВ

Слобода је света ријеч српског народа, а нит која га повезује је Српска православна црква, рекао је предсједник Милорад Додик на обиљежавању 150. годишњице Битке на Вучјем долу у Црној Гори.

Додик је указао да се Срби и данас боре за очување националне слободе и независности, јер им не дозвољавају да се обједине у једну државу.

Напоменуо је да је и Америка прије неколико дана обиљежила 150 година своје независности, колико је протекло и од Битке на Вучјем долу, и поручио да су се Срби упорно борили за слободу, а да се данас боре за своју независност.

"Република Српска је ту, заједно са Србијом, заједно са нашим народом, гдје год се он налази. Ми смо један национални духовни простор и то нам нико не може отети. Желимо да се интегришемо што је могуће више, желимо иста права која имају и други, ништа више од тога", истакао је Додик.

Оцијенио је да бити Србин на Балкану значи живјети историју и вријеме у којем му не дозвољавају национално јединство, да се територијално обједини у државу која би била највећа и најмоћнија држава на Балканском полустрву.

Додик је напоменуо да је Српска православна црква једини гарант националне самосвијести Срба, која кроз вијекове окупља народ чувајући културу, вјеру и крсну славу.

"Морамо да будемо паметни, морамо да чувамо мир и стабилност. Окупимо се око наше цркве, наставимо пут слободе, пут националног освјештења, наоружајмо се вољом, жељом, вјером, а онда и карактером који ће омогућити да живимо нашу слободу без обзира у ком систему живјели", рекао је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Србија

Битка на Вучјем долу

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