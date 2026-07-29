Додик: Слобода - света ријеч српског народа

Аутор:АТВ редакција
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Слобода је света ријеч српског народа, а нит која га повезује је Српска православна црква, рекао је предсједник Милорад Додик на обиљежавању 150. годишњице Битке на Вучјем долу у Црној Гори.
Додик је указао да се Срби и данас боре за очување националне слободе и независности, јер им не дозвољавају да се обједине у једну државу.
Напоменуо је да је и Америка прије неколико дана обиљежила 150 година своје независности, колико је протекло и од Битке на Вучјем долу, и поручио да су се Срби упорно борили за слободу, а да се данас боре за своју независност.
"Република Српска је ту, заједно са Србијом, заједно са нашим народом, гдје год се он налази. Ми смо један национални духовни простор и то нам нико не може отети. Желимо да се интегришемо што је могуће више, желимо иста права која имају и други, ништа више од тога", истакао је Додик.
Оцијенио је да бити Србин на Балкану значи живјети историју и вријеме у којем му не дозвољавају национално јединство, да се територијално обједини у државу која би била највећа и најмоћнија држава на Балканском полустрву.
Додик је напоменуо да је Српска православна црква једини гарант националне самосвијести Срба, која кроз вијекове окупља народ чувајући културу, вјеру и крсну славу.
"Морамо да будемо паметни, морамо да чувамо мир и стабилност. Окупимо се око наше цркве, наставимо пут слободе, пут националног освјештења, наоружајмо се вољом, жељом, вјером, а онда и карактером који ће омогућити да живимо нашу слободу без обзира у ком систему живјели", рекао је Додик.
Вучји до је мјесто које свједочи о славној прошлости, о јунаштву, храбрости, спремности на највећу жртву.— Милорад Додик (@MiloradDodik) July 29, 2026
Прије 150 година на овој заравни извојевана је одлучујућа побједа над турском војском, побједа која је била вјесник слободе.
Данас се с поносом сјећамо једног од… pic.twitter.com/rLe5T9I0LR
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