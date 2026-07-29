УЕФА поново, још жешће, ударила на ФИФА

Аутор:АТВ редакција
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Сукоб између двије највеће фудбалске организације добио је нову димензију након што је УЕФА јавно оптужила ФИФА за притиске на националне савезе због подршке новом плану свјетске куће фудбала.
У саопштењу које је објављено у сриједу, УЕФА тврди да је ФИФА савезима поставила ултиматум – да подрже њене приједлоге или ће остати без једнократне финансијске исплате.
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"Данас смо сазнали за рок који је ФИФА поставила савезима да подрже њихове приједлоге или ће им једнократна исплата бити повучена. То говори све што треба да знате о овом плану", наводи се у саопштењу УЕФА.
Европска кућа фудбала истиче да је претходних дана разговарала са бројним актерима у фудбалу и да постоји све већи отпор приједлозима ФИФА.
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"Након разговора са многим заинтересованим странама широм фудбала, УЕФА зна да постоји значајно и растуће противљење плану ФИФА", поручује организација.
Најжешћи део саопштења односи се на оптужбе да ФИФА користи свој положај како би остварила сопствене интересе.
"ФИФА не може наставити да користи наш спорт да би обогатила себе и своје пријатеље. Фудбал можемо да развијамо на исправан начин. Време је да приоритет дамо савезима, клубовима, лигама, играчима и навијачима", закључује УЕФА.
Further UEFA statement on FIFA plans: ⬇️ pic.twitter.com/EgQSUob9B5— UEFA (@UEFA) July 29, 2026
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