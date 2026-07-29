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Нуждић: Захтијевамо да Тужилаштво БиХ приведе правди одговорне за злочин на Мајевици

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 16:08

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Нуждић: Захтијевамо да Тужилаштво БиХ приведе правди одговорне за злочин на Мајевици

Тужилаштво БиХ мора да приведе правди одговорне за злочин на Мајевици када је обиљежено санитетско возило нападнуто из непосредне близине и тада су убијени рањеник, санитетски радник, возач и још једно лице, рекао је в.д. директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица Виктор Нуждић.

"Захтијевамо да Тужилаштво БиХ коначно почне да ради свој посао и да одговорни за овај свирепи злочин буду изведени пред лице правде. Само тако ће бити враћено достојанство жртвама и показано да закон важи једнако за све", рекао је Нуждић.

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Нуждић је истакао да је и овај злочин у селу Јабланица на Мајевици симбол селективне правде која влада у правосуђу на нивоу БиХ.

Он је рекао да МУП Републике Српске документовао овај злочин и доставио кривичну пријаву надлежном Тужилаштву БиХ, које и поред свега тога ћути.

"На јасно обиљежено санитетско возило, без икакве војне заштите, пуцано је из непосредне близине. То није био случајан ратни инцидент, већ свјестан напад на људе који су, према свим међународним конвенцијама, морали бити заштићени", рекао је Нуждић Срни.

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У овом злочину убијени су возач санитетског возила, санитетски радник, рањеник и још једно лице, а Нуждић је навео да о томе постоје докази, фотографије са лица мјеста и обимна документација.

"Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица овај случај је истражио, документовао и учинио доступним јавности кроз Атлас злочина над Србима“, указује Нуждић.

Он је навео да не постоји недостатак доказа, нити недостатак информација, већ да је у питању недостатак воље да се злочини над Србима процесуирају.

"То је поражавајућа порука породицама жртава, али и свим грађанима који вјерују да би правда требало да буде једнака за све. Када институције годинама затварају очи пред оваквим злочинима, оне не штите право и правду, већ охрабрују некажњивост", рекао је Нуждић.

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Република Српска, каже он, не тражи привилегије, већ једнак аршин, одговорност. "Све док злочини над Србима остају без судског епилога, свака прича о владавини права, помирењу и једнакој правди остаје празна политичка фраза", сматра Нуждић.

Нуждић је рекао да се истина се не може сакрити, а да се правда не смије бесконачно одлагати.

Предсједник Борачке организације Лопаре Ристо Радић изјавио је јуче Срни да се Тужилаштво БиХ оглушило на кривичну пријаву о ратном злочину тзв. Армије БиХ над четири припадника Војске Републике Српске која су била у санитетском возилу и погинула 19. августа 1992. године на Мајевици.

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Радић је појаснио да су тада припадници тзв. Армије БиХ из засједе у рејону Грабика дејствовали ручним ракетним бацачем типа "оса" по јасно обиљеженом санитетском возилу са ротацијом.

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Тагови :

Виктор Нуждић

Мајевица

Ратни злочин

Тужилаштво БиХ

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