Цвијановићева упутила саучешће Јапану поводом разорног земљотреса

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић упутила је телеграм саучешћа цару Нарухиту, премијерки Санaе Такаичи и народу Јапана, поводом разорног земљотреса који је погодио југозапад те земље
„Поводом разорног земљотреса који је погодио југозапад Јапана, Вама, породицама настрадалих и народу Јапана упућујем изразе најдубљег саучешћа.
Са великим жаљењем примила сам вијест о људским жртвама, бројним повријеђенима и разарањима које је изазвала ова природна катастрофа.
Желим Вам снагу и истрајност у суочавању са посљедицама ове трагедије, уз искрену наду да ће нестали бити пронађени, а погођена подручја што прије обновљена“, навела је Цвијановићева.
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