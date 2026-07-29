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Цвијановићева упутила саучешће Јапану поводом разорног земљотреса

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 12:24

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Цвијановићева упутила саучешће Јапану поводом разорног земљотреса
Фото: Ustupljena fotografija

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић упутила је телеграм саучешћа цару Нарухиту, премијерки Санaе Такаичи и народу Јапана, поводом разорног земљотреса који је погодио југозапад те земље

„Поводом разорног земљотреса који је погодио југозапад Јапана, Вама, породицама настрадалих и народу Јапана упућујем изразе најдубљег саучешћа.

Са великим жаљењем примила сам вијест о људским жртвама, бројним повријеђенима и разарањима које је изазвала ова природна катастрофа.

Желим Вам снагу и истрајност у суочавању са посљедицама ове трагедије, уз искрену наду да ће нестали бити пронађени, а погођена подручја што прије обновљена“, навела је Цвијановићева.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Јапан

Земљотрес

Саучешће

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