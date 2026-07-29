Лажна промоција на Игману: Хеликоптер МУП-а КС враћен у Чешку на дораду, нема ни домаћу посаду

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Нови хеликоптер МУП-а Кантона Сарајево Bell 412EPX, који је у уторак свечано представљен јавности на Игману, према подацима сервиса FlightRadar24 већ истог дана напустио је Босну и Херцеговину те преко Бањалуке одлетио у Словачку, а потом наставио пут према Прагу.
Према званичној историји летова, хеликоптер под америчком регистрацијом Н300СЈ, која је кориштена током процеса испоруке, у понедјељак, 27. јула, најприје је полетио из Прага за Братиславу. Након неколико кратких летова у околини Братиславе, који највјероватније представљају пробне или техничке летове, у 15 сати полетио је према Сарајеву, гдје је стигао нешто више од два сата касније. По доласку у Сарајево истог дана евидентирана су још два кратка лета у трајању од двије и 33 минуте, након чега FlightRadar биљежи још један запис с поласком из Сарајева, чије одредиште није приказано.
У уторак, 28. јула, након презентације на Игману хеликоптер је у 12:52 сати полетио с непознате локације, а у 15:22 сати слетио у Бањалуку. Након једноминутног лета на бањалучком аеродрому, у 16:15 сати полетио је према Братислави, гдје је слетио у 17:52 сати.
Истог дана у 18:50 сати хеликоптер је полетио према Прагу, гдје је слетио у 20:28 сати, а потом је евидентиран још један четвороминутни лет на подручју прашког аеродрома. На Аеродрому “Вацлав Хавел” у Прагу налази се главни европски сервисни и дистрибутивни центар компаније “Bell Textron”, произвођача хеликоптера који је купљен за МУП Кантона Сарајево.
Иако су представници МУП-а и Владе Кантона Сарајево јавности јуче презентовали хеликоптер као у потпуности оперативан (“Од данас наше небо чува наша полиција”, рекао је министар Адмир Катица), према информацијама Истраге, до стварног почетка његовог кориштења проћи ће још најмање неколико мјесеци. Наиме, хеликоптер за сада лети под америчком регистрацијом, а прије почетка редовне употребе у Босни и Херцеговини, потребно је окончати поступак његове регистрације и стављања у оперативну употребу у складу с прописима надлежних ваздухопловних власти. То, између осталог, подразумијева упис у Регистар цивилних авиона БиХ и брисање из америчког регистра, издавање одговарајућих потврда и завршетак техничке и оперативне документације потребне за кориштење летјелице у саставу МУП-а КС. Трајање тог поступка зависи од припремљености документације и других административних и техничких процедура и може потрајати од неколико седмица до неколико мјесеци.
Министра унутрашњих послова КС Адмира Катицу питали су због чега је нови хеликоптер МУП-а КС Bell 412EPX, након представљања на Игману, из Сарајева одлетио у Братиславу, а потом у Праг. Одговорено је да се хеликоптер привремено вратио у Bell-ovu пословну јединицу у Прагу ради завршетка раније планираних техничких активности на додатној мисијској опреми, односно уградњи тзв Хоиста – вањског витла за спашавање. Из МУП-а наводе да је Европска агенција за безбједност ваздушног саобраћаја (ЕАСА) објавила приједлог директиве пловидбености који се односи на одређене типове спасилачких витала различитих произвођача и хеликоптерских платформи, након чега је произвођач Bell одлучио превентивно замијенити склоп спојке на витлу уграђеном на хеликоптер МУП-а КС.
„Наглашавамо да је ово превентивна мјера и односи се искључиво на спасилачко витло као дио додатне мисијске опреме. Како би се поступак провео под надзором произвођача, те завршиле инсталација, испитивање и пратећа техничка документација, хеликоптер је привремено упућен у Праг. По завршетку тих активности вратиће се у Сарајево са потпуно функционалним и усклађеним спасилачким витлом, а процјењује се да ће то бити у наредне двије седмице“, кажу из МУП-а КС.
Додају да је ријеч о активности која је била планирана и прије доласка хеликоптера у Сарајево те да његов одлазак у Праг „не представља посљедицу било каквог догађаја или неправилности утврђене током лета или представљања хеликоптера“.
На питање када ће бити окончан процес регистрације и када се може очекивати да хеликоптер буде у потпуности оперативан, из МУП-а одговарају да ће поступак регистрације бити покренут по његовом повратку у Сарајево.
„Оспособљеност летјелице да буде у потпуности пловидбена захтијева низ процедура и цертификација, а процјене Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево су да ће то бити до краја септембра ове године“, наводе из МУП-а.
Како су нам потврдили из МУП-а, ни обука бх. пилота који ће управљати летјелицом још није окончана. До сада је завршена уговорена обука пилота и авиомеханичара у Flight Academy Монтенегро у Црној Гори, као и дио типске обуке за Bell 412EPX у Форт Worthu (Texas) и Сингапуру. Авиомеханичаре-оператере у октобру очекује други дио обуке у Форт Worthu.
„Да би Хеликоптерска јединица МУП-а Кантона Сарајево у потпуности самостално дјеловала, потребне су додатне обуке и цертификати за самостално обављање ових послова, због чега је Министарство унутрашњих послова Кантона Сарајево покренуло поступак јавне набавке за услуге: набавка пилотских услуга – за избор искусних пилота инструктора који имају најмање 2.000 сати налета на платформи Bell 412, као и цертификате за инструктажу како би пилоти Хеликоптерске јединице МУП-а КС, остваривали евиденцију налета и стицали искуство – сате лета (ови пилоти ће управљати летјелицом); услуга вођења континуалне пловидбености; услуга линијског и базног одржавања и редовног одржавања. Све ове услуге укључују и додатне обуке и сертификовања за потпуно самостални рад“, кажу из МУП-а Кантона Сарајево.
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