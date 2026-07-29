Logo

Кристина Спалевић сломљена због интимног снимка "Не знам како ово да издржим"

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 12:45

Коментари:

1
Кристина Спалевић ријалити учесница Кристијан Голубовић
Фото: Instagram/kristina_spalevic/printscreen

Бивша ријалити учесница Кристина Спалевић отишла је у полицијску станицу "29. Новембар" како би званично пријавила свог бившег партнера Кристијана Голубовића.

Повод за овај радикалан корак јесте неовлашћено ширење приватног снимка са бејби камере из њиховог становања, на ком се виде њих двоје, током интимног односа.

Кристина Спалевић се изузетно узнемирена обратила јавности и открила да је одлучила да ствар преда у руке полицији и захтијева хапшење Голубовића.

– Јављам вам се, људи, идем у полицијску станицу ‘29. Новембар’, док Кристијан Голубовић не буде ухапшен. Имамо два сина од двије и три године, проширио је снимак неовлашћено – рекла је Кристина.

Она је нагласила да је са собом повела и особу која може да посвједочи о ширењу компромитујућег материјала: “Пријавила сам неовлашћено снимање интимног односа, одвела сам и свједока којем су ширени докази, њему ништа није учињено”.

Боље да умрем од глади него да ово проживљавам

Видно сломљена због свега што се дешава након њиховог раскида и јавних оптужби, Спалевићева није крила колико је уплашена и згрожена поступком бившег партнера.

– Боље да ме убије, боље да умрем од глади и жеђи него да проживљавам све ово што ми се дешава – поручила је Кристина у потресном излагању, преноси Блиц.

Умијешан и Филип Цар

Ескалација овог сукоба услиједила је након што се у јавности огласио и Филип Цар са тврдњама да и сам посједује спорни видео-снимак настао путем надзорне камере изнад кревета у спаваћој соби. Цар је том приликом оштро напао Голубовића, оптуживши га да је тајно снимао интимне тренутке са Кристининим незнањем и чувао их у штеку како би је уцјењивао и приказивао као неподобну мајку.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кристина Спалевић

Кристијан Голубовић

Кристијан Голубовић снимак

ријалити

насиље у породици

скандал

видео снимак

интимни односи

Коментари (1)

Прочитајте више

Огласило тужилаштво поводом случаја Кристијана Голубовића након што је убио пса

Србија

Огласило тужилаштво поводом случаја Кристијана Голубовића након што је убио пса

3 ч

0

Више из рубрике

Милан Васић глумац пјевач

Сцена

Милана Васића косовска полиција повела на информативни разговор

5 ч

0
Кристијан Голубовић и Кристина Спалевић

Сцена

Кристина отишла у полицију: Тврди да је Кристијан пустио њихов снимак односа

7 ч

0
Суђење за убиство Тупака Шакура: Ово ће се користити као доказни материјал

Сцена

Суђење за убиство Тупака Шакура: Ово ће се користити као доказни материјал

9 ч

0
Мала Цана дошла на гроб Андрије Бајића, па направила драму због сахране Оливере Катарине

Сцена

Мала Цана дошла на гроб Андрије Бајића, па направила драму због сахране Оливере Катарине

19 ч

2

  • Најновије

16

03

Држављанин БиХ осумњичен за сексуално злостављање свог дјетета: Ухапшен у Херцег Новом

15

59

Петровић: Влада Српске дала подршку да РиТЕ 'Угљевик' живи још 25 година

15

45

Младић (21) задобио повреде опасне по живот након пада са електричног тротинета

15

38

Пожар угрожавао пчелињак и објекте: Ватрогасци подсјетили на забране

15

34

"Мио Мондо Олимпијада": Велика љетна авантура за дјецу у Бањалуци

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима