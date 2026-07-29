Кристина Спалевић сломљена због интимног снимка "Не знам како ово да издржим"

Аутор:АТВ редакција
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Бивша ријалити учесница Кристина Спалевић отишла је у полицијску станицу "29. Новембар" како би званично пријавила свог бившег партнера Кристијана Голубовића.
Повод за овај радикалан корак јесте неовлашћено ширење приватног снимка са бејби камере из њиховог становања, на ком се виде њих двоје, током интимног односа.
Кристина Спалевић се изузетно узнемирена обратила јавности и открила да је одлучила да ствар преда у руке полицији и захтијева хапшење Голубовића.
– Јављам вам се, људи, идем у полицијску станицу ‘29. Новембар’, док Кристијан Голубовић не буде ухапшен. Имамо два сина од двије и три године, проширио је снимак неовлашћено – рекла је Кристина.
Она је нагласила да је са собом повела и особу која може да посвједочи о ширењу компромитујућег материјала: “Пријавила сам неовлашћено снимање интимног односа, одвела сам и свједока којем су ширени докази, њему ништа није учињено”.
Видно сломљена због свега што се дешава након њиховог раскида и јавних оптужби, Спалевићева није крила колико је уплашена и згрожена поступком бившег партнера.
– Боље да ме убије, боље да умрем од глади и жеђи него да проживљавам све ово што ми се дешава – поручила је Кристина у потресном излагању, преноси Блиц.
Ескалација овог сукоба услиједила је након што се у јавности огласио и Филип Цар са тврдњама да и сам посједује спорни видео-снимак настао путем надзорне камере изнад кревета у спаваћој соби. Цар је том приликом оштро напао Голубовића, оптуживши га да је тајно снимао интимне тренутке са Кристининим незнањем и чувао их у штеку како би је уцјењивао и приказивао као неподобну мајку.
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