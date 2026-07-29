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Огласило тужилаштво поводом случаја Кристијана Голубовића након што је убио пса

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 12:09

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Огласило тужилаштво поводом случаја Кристијана Голубовића након што је убио пса
Фото: Instagram

Друго основно јавно тужилаштво у Београду је поводом медијских натписа да је вишеструко осуђиван ријалити учесник Кристијан Голубовић убио пса, формирало предмет и наложило полицији прикупљање обавјештења.

Из тужилаштва су за Танјуг навели да је упућен захтјев за прикупљање потребних обавештења надлежној Полицијској станици Вождовац.

По пристизању извјештаја, како додају, биће донијета одлука о даљем поступању.

Београдски медији наводе да је Голубовића супруга пријавила за насиље у породици и мучење пса, који је, како тврди, касније преминуо.

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Поред тога, она је на друштвеним мрежама објавила видео снимак насиља над псом, који је изазвао негативне реакције у јавности.

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Кристијан Голубовић убија пса

Кристијан Голубовић снимак

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