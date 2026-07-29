Огласило тужилаштво поводом случаја Кристијана Голубовића након што је убио пса

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Друго основно јавно тужилаштво у Београду је поводом медијских натписа да је вишеструко осуђиван ријалити учесник Кристијан Голубовић убио пса, формирало предмет и наложило полицији прикупљање обавјештења.
Из тужилаштва су за Танјуг навели да је упућен захтјев за прикупљање потребних обавештења надлежној Полицијској станици Вождовац.
По пристизању извјештаја, како додају, биће донијета одлука о даљем поступању.
Београдски медији наводе да је Голубовића супруга пријавила за насиље у породици и мучење пса, који је, како тврди, касније преминуо.
Сцена
Кристина отишла у полицију: Тврди да је Кристијан пустио њихов снимак односа
Поред тога, она је на друштвеним мрежама објавила видео снимак насиља над псом, који је изазвао негативне реакције у јавности.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
21 ч0
Сцена
2 д0
Сцена
3 д0
Сцена
2 седм0
Србија
4 ч0
Србија
19 ч0
Србија
21 ч0
Србија
21 ч0
Најновије
16
08
16
08
16
03
15
59
15
45
Тренутно на програму