У Њемачкој скоро 10.000 људи преминуло од врућине

Аутор:АТВ редакција
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Процјењује се да је 9.800 људи у Њемачкој преминуло од посљедица екстремне врућине ове године, саопштено је из Института "Роберт Кох".
У саопштењу се наводи да је највећи број смртних случајева забиљежен у старосној групи од 75 година и више, јавио је Ројтерс, преноси Срна.
Из Института истичу да је примијећен пораст стопе смртности током врелих дана, те да се очекује додатно повећање броја смртних случајева због наставка екстремно топлог љета.
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