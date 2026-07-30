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У Њемачкој скоро 10.000 људи преминуло од врућине

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 10:11

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Жена стоји испред црева која прскају воду у Келну, у Њемачкој, у сриједу, 29. јула 2026. године. Наредни дани ће остати врући у Сјеверној Рајни-Вестфалији, са температурама које достижу и до 36 степени.
Фото: Таnjug/Oliver Berg/dpa via AP

Процјењује се да је 9.800 људи у Њемачкој преминуло од посљедица екстремне врућине ове године, саопштено је из Института "Роберт Кох".

У саопштењу се наводи да је највећи број смртних случајева забиљежен у старосној групи од 75 година и више, јавио је Ројтерс, преноси Срна.

Из Института истичу да је примијећен пораст стопе смртности током врелих дана, те да се очекује додатно повећање броја смртних случајева због наставка екстремно топлог љета.

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Тагови :

Њемачка

врућине

екстремне врућине

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