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НЛО пао у Пољској и изазвао снажну експлозију

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 08:53

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НЛО пао у Пољској и изазвао снажну експлозију
Фото: Printscreen/X

Неидентификовани летећи објекат пао је рано јутрос у близини села Тарнава-Колонија, на истоку Пољске, и изазвао снажну експлозију, саопштиле су пољске власти.

Село се налази у Лублинском војводству, око 95 километара од границе са Украјином. Становници су полицији пријавили да су чули снажну детонацију, након чега су војска и друге надлежне службе покренуле потрагу и обезбиједиле подручје.

Пољске оружане снаге за сада нису саопштиле о каквом је објекту ријеч нити одакле је стигао. На мјесту пада у току је истрага.

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Украјински извори: Могуће је да је ријеч о руској ракети Х-101

Украјински извори незванично наводе да би могла бити ријеч о руској крстарећој ракети Х-101, познатој и под енглеском ознаком Kh-101. Та информација није потврђена, а пољске власти још нису идентификовале објекат.

Према за сада доступним информацијама, објекат са турбомлазним погоном ушао је из правца Украјине, летио на малој висини, а потом се срушио у близини Тарнава-Колоније. Пољски медији наводе да је објекат уочен радаром и да је према њему упућен борбени авион Ф-16, али да је нестао са радара прије него што је могао бити идентификован.

Чињеница да се све догодило током великог руског напада на Украјину указује на могућност да је неко руско оружје, лансирано из ваздуха, због квара скренуло са путање и ушло у пољски ваздушни простор.

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Мала висина лета, према процјенама украјинских извора, смањује вјероватноћу да је ријеч о украјинској противваздушној ракети која је скренула са путање након неуспјелог пресретања, као што се догодило у Пшеводову 2022. године.

Становници, такође, нису пријавили карактеристичан звук клипног мотора какав производе дронови типа „шахид“ или „гербера“. Због тога се као могућа објашњења помињу руска ракета Х-101 или новији дрон „геран-3“ са млазним погоном. Ријеч је, међутим, само о прелиминарним процјенама које тек треба да буду потврђене истрагом.

Пољска током ноћи подигла борбене авионе

Инцидент се догодио док је Русија изводила велики напад ракетама и дроновима на градове широм Украјине.

Пољска је због напада раније подигла борбене авионе и активирала системе противваздушне одбране како би заштитила свој ваздушни простор. За сада није потврђено да ли постоји веза између руског напада и објекта који је пао код Тарнава-Колоније.

Руско Министарство одбране саопштило је да је извело „масован удар прецизним оружјем дугог домета са копна, из ваздуха и са мора“, као и напад дроновима. Москва тврди да су мете били украјински војни објекти.

Међутим, није први пут од почетка сукоба да долази до оваквих инцидената. Обично одмах по првим информацијама Украјински званичници објављују вијести да су у питању руски пројектили, али истраге на крају утврде да је ријеч ипак о Украјинским који су намјерно или случајно завршили на тлу НАТО чланица.

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Тагови :

Пољска

Експлозија

НЛО

Русија

Украјина

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