НЛО пао у Пољској и изазвао снажну експлозију

Аутор:АТВ редакција
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Неидентификовани летећи објекат пао је рано јутрос у близини села Тарнава-Колонија, на истоку Пољске, и изазвао снажну експлозију, саопштиле су пољске власти.
Село се налази у Лублинском војводству, око 95 километара од границе са Украјином. Становници су полицији пријавили да су чули снажну детонацију, након чега су војска и друге надлежне службе покренуле потрагу и обезбиједиле подручје.
Пољске оружане снаге за сада нису саопштиле о каквом је објекту ријеч нити одакле је стигао. На мјесту пада у току је истрага.
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Украјински извори незванично наводе да би могла бити ријеч о руској крстарећој ракети Х-101, познатој и под енглеском ознаком Kh-101. Та информација није потврђена, а пољске власти још нису идентификовале објекат.
Према за сада доступним информацијама, објекат са турбомлазним погоном ушао је из правца Украјине, летио на малој висини, а потом се срушио у близини Тарнава-Колоније. Пољски медији наводе да је објекат уочен радаром и да је према њему упућен борбени авион Ф-16, али да је нестао са радара прије него што је могао бити идентификован.
"Niezidentyfikowany obiekt" spadł w okolicach Lublina. Dźwięk syren alarmowych obudził przed 4 rano mieszkańców wschodniej Polski. Według wojska obiekt mógł spaść w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia, gdzie wcześniej - ok. 2 km od zabudowań - odkryto gigantyczny krater w ziemi. pic.twitter.com/s8LGCY9VdR— Ekonomat (@ekonomat_pl) July 30, 2026
Чињеница да се све догодило током великог руског напада на Украјину указује на могућност да је неко руско оружје, лансирано из ваздуха, због квара скренуло са путање и ушло у пољски ваздушни простор.
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Мала висина лета, према процјенама украјинских извора, смањује вјероватноћу да је ријеч о украјинској противваздушној ракети која је скренула са путање након неуспјелог пресретања, као што се догодило у Пшеводову 2022. године.
BREAKING:— Current Report (@Currentreport1) July 30, 2026
Russian cruise missile hit eastern Poland. pic.twitter.com/9SVQ5PDFNb
Становници, такође, нису пријавили карактеристичан звук клипног мотора какав производе дронови типа „шахид“ или „гербера“. Због тога се као могућа објашњења помињу руска ракета Х-101 или новији дрон „геран-3“ са млазним погоном. Ријеч је, међутим, само о прелиминарним процјенама које тек треба да буду потврђене истрагом.
Инцидент се догодио док је Русија изводила велики напад ракетама и дроновима на градове широм Украјине.
NOW — 4 RU 🇷🇺 Ch-101 cruise missiles just hit Lviv in Western Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/JQmaGkdYTw— @BrennpunktUA 🇩🇪🇺🇦 (@BrennpunktUA) July 30, 2026
Пољска је због напада раније подигла борбене авионе и активирала системе противваздушне одбране како би заштитила свој ваздушни простор. За сада није потврђено да ли постоји веза између руског напада и објекта који је пао код Тарнава-Колоније.
Руско Министарство одбране саопштило је да је извело „масован удар прецизним оружјем дугог домета са копна, из ваздуха и са мора“, као и напад дроновима. Москва тврди да су мете били украјински војни објекти.
❗️ Uwaga. W godzinach nocnych narodowe i sojusznicze systemy rozpoznania wykryły intensywną aktywność bojową lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej podwyższono gotowość bojową środków systemu obrony… pic.twitter.com/gP28zkKTkx— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) July 30, 2026
Међутим, није први пут од почетка сукоба да долази до оваквих инцидената. Обично одмах по првим информацијама Украјински званичници објављују вијести да су у питању руски пројектили, али истраге на крају утврде да је ријеч ипак о Украјинским који су намјерно или случајно завршили на тлу НАТО чланица.
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