Потврђено: Започети удари на Иран

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Америчка Централна команда потврдила је да су њене снаге започеле ударе на Иран, чиме је испуњена најава америчког предсједника Доналда Трампа
Трамп је јуче најавио да ће САД веома снажно одговорити Ирану, казавши "наш је ред", и то након што је дрон погодио танкер за укапљени природни гас (ЛНГ) у америчком власништву у Египту.
У званичном саопштењу, Централна команда је навела да су ови напади снажан одговор на покушаје напада на америчке војне базе на Блиском истоку који су се догодили дан раније.
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Трамп поново пријети "снажним ударом" на Иран
Према извјештајима иранских медија, амерички удари су обухватили широк спектар циљева широм земље. У провинцији Бушехр у којој се налази једина иранска нуклеарна електрана одјекнуле су снажне експлозије. На острву Кешм погођен је стамбени објекат. Спасиоци су интервенисали, а двије особе које су биле заробљене под рушевинама извучене су и пребачене у локалну болницу.
У граду Ахвазу погођено је најмање седам локација, што је довело до нестанка струје у појединим дијеловима града. Напади су забиљежени и у граду Абадану, док су се детонације чуле и у градовима Шадеган и Арвандкенар.
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Двије снажне експлозије потресле су острво Киш након ракетног удара, али власти наводе да аеродром и трајектне линије и даље нормално функционишу. У југозападној провинцији Фарс нападнуто је предграђе града Казерун.
Двије експлозије су забиљежене у лучком граду Бандар Абас у провинцији Хормозган, а чуле су се и на острвима Абу Муса. Високи званичник провинције потврдио је да град Сирик није био под нападом. У току су операције рашчишћавања рушевина на погођеним локацијама, а очекује се више информација о укупној материјалној штети и потенцијалним новим жртвама, пренијела је Ал Џазира
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