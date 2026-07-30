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Потврђено: Започети удари на Иран

30.07.2026 07:40

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Дим се диже ка небу након израелског војног напада на јужни Либан, снимљено из сјеверног Израела, у петак, 19. јуна 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Leo Correa

Америчка Централна команда потврдила је да су њене снаге започеле ударе на Иран, чиме је испуњена најава америчког предсједника Доналда Трампа

Трамп је јуче најавио да ће САД веома снажно одговорити Ирану, казавши "наш је ред", и то након што је дрон погодио танкер за укапљени природни гас (ЛНГ) у америчком власништву у Египту.

Одговор на покушаје напада

У званичном саопштењу, Централна команда је навела да су ови напади снажан одговор на покушаје напада на америчке војне базе на Блиском истоку који су се догодили дан раније.

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Према извјештајима иранских медија, амерички удари су обухватили широк спектар циљева широм земље. У провинцији Бушехр у којој се налази једина иранска нуклеарна електрана од‌јекнуле су снажне експлозије. На острву Кешм погођен је стамбени објекат. Спасиоци су интервенисали, а двије особе које су биле заробљене под рушевинама извучене су и пребачене у локалну болницу.

Дијелови града без струје

У граду Ахвазу погођено је најмање седам локација, што је довело до нестанка струје у појединим дијеловима града. Напади су забиљежени и у граду Абадану, док су се детонације чуле и у градовима Шадеган и Арвандкенар.

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Двије снажне експлозије потресле су острво Киш након ракетног удара, али власти наводе да аеродром и трајектне линије и даље нормално функционишу. У југозападној провинцији Фарс нападнуто је предграђе града Казерун.

Двије експлозије су забиљежене у лучком граду Бандар Абас у провинцији Хормозган, а чуле су се и на острвима Абу Муса. Високи званичник провинције потврдио је да град Сирик није био под нападом. У току су операције рашчишћавања рушевина на погођеним локацијама, а очекује се више информација о укупној материјалној штети и потенцијалним новим жртвама, пренијела је Ал Џазира

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Тагови :

Иран

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