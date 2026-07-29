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Нетанјаху: Један од најбољих састанака са Трампом

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 11:49

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Израелски премијер Бењамин Нетанјаху, директор ЦИА Џон Ретклиф и судија Врховног суда САД Брет Кавано стижу у Вашингтонску националну катедралу на сахрану сенатора Линдзија Грејама, републиканца из Јужне Каролине, у уторак, 28. јула 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Премијер Израела Бењамин Нетанјаху саопштио је да је данас у Овалној канцеларији у Вашингтону одржао "један од најбољих састанака икад" са предсједником САД Доналдом Трампом.

"Одржао сам одличан састанак са предсједником Трампом, један од најбољих са америчким предсједником, нашим пријатељем Доналдом Трампом", рекао је Нетанјаху.

Он је додао да је са Трампом разговарао о заједничким циљевима, укључујући спречавање Ирана да добије нуклеарно оружје.

Из Бијеле куће је саопштено да је разговор одржан у позитивној и продуктивној атмосфери.

Трамп је након састанка изјавио да је састанак био "врло добар" и да је са Нетанјахуом разговарао о бројним важним темама.

Лист "Вол стрит џурнал" објавио је да је Нетнјаху од Трампа добио "видно умањену добродошлицу" у Бијелој кући.

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Тагови :

Бењамин Нетанјаху

Доналд Трамп

Америка

Иран

Вашингтон

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