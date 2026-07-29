Нетанјаху: Један од најбољих састанака са Трампом

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Израела Бењамин Нетанјаху саопштио је да је данас у Овалној канцеларији у Вашингтону одржао "један од најбољих састанака икад" са предсједником САД Доналдом Трампом.
"Одржао сам одличан састанак са предсједником Трампом, један од најбољих са америчким предсједником, нашим пријатељем Доналдом Трампом", рекао је Нетанјаху.
Он је додао да је са Трампом разговарао о заједничким циљевима, укључујући спречавање Ирана да добије нуклеарно оружје.
Из Бијеле куће је саопштено да је разговор одржан у позитивној и продуктивној атмосфери.
Трамп је након састанка изјавио да је састанак био "врло добар" и да је са Нетанјахуом разговарао о бројним важним темама.
Лист "Вол стрит џурнал" објавио је да је Нетнјаху од Трампа добио "видно умањену добродошлицу" у Бијелој кући.
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