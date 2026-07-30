Епстин годинама донирао новац за школу: Оптужбе за злостављање се само нижу

Аутор:АТВ редакција
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Двије особе су оптужиле Џефрија Епстина за сексуално узнемиравање док је похађао престижну умјетничку школу у Мичигену којој је годинама давао велике донације. Ови наводи су дио истраге која је такође открила десетине жалби против скоро 50 других запослених, а случајеви обухватају неколико деценија, извјештава Гардијан .
Интерлохенски центар за умјетност, који води љетњи камп и школу сценских умјетности за студенте из цијелог свијета, ангажовао је адвокатску фирму 2024. године да истражи наводе о сексуалном нападу. Истрага се првобитно фокусирала на наставно особље и запослене, али је касније проширена и на налазе о Џефрију Епштајну. Епштајн је био финансијер који је извршио самоубиство у затвору 2019. године у 66. години.
Школа је уклонила Епштајново име са једне од својих зграда након његове осуде за сексуални злочин на Флориди 2008. године. Зграда је преименована у Грин Лејк Лоџ и недавно је срушена. Рушење је услиједило након што је Министарство правде САД објавило милионе страница докумената о Епштајну који су прикупљени током година.
Адвокатска канцеларија Сангави је у свом извјештају навела да је прикупила 70 свједочења бивших студената. Они су оптужили 47 чланова особља и професора за физички контакт сексуалне природе. Извјештаји датирају од 1950-их до 2010-их, а већина случајева се догодила прије 2000. године.
„Информације прикупљене током ове истраге су, једноставно речено, поражавајуће“, наводи се у извјештају од 97 страница. У документу се наводи да су бивши студенти пријавили регрутовање, флерт, сексуално додиривање и сексуалне односе.
😡Jeffrey Epstein Among 47 Alleged Abusers Identified in Interlochen Investigation— American Crime Stories (@AmericanCrime01) July 29, 2026
Most names in the report remain confidential, Interlochen Center for the Arts publicly named Epstein due to his prominent ties to the institution as a camper and major donor.
One victim reported… pic.twitter.com/uEJ4sWu2CR
Интерлохен је саопштио да је предао имена оптужених властима у округу Гранд Траверс у сјеверном Мичигену како би утврдили које даље кораке могу предузети. Ниједан од оптужених сада није запослен у том објекту, а више од трећине је у међувремену преминуло.
„Дубоко нам је жао због штете коју су претрпели чланови наше заједнице и извињавамо се свима који су погођени злостављањем у Интерлохену“, написали су предсједник Треј Девеј и председник Управног одбора Барет Ролинс у писму објављеном на интернету.
„Иако се велика већина инцидената описаних у истрази догодила прије много деценија, а број упријава злостављања Интерлохену значајно је опао у посљедњих 25 година, проток времена не умањује искуства наших бивших ученика“, рекли су.
„Сексуално злостављање које почини одрасла особа на положају моћи или повјерења над учеником је погрешно, тада као што је данас.“ Девеј и Ролинс су додали да је Интерлохен данас „фундаментално другачија институција од оне описане у овом извјештају“ и да спроводе строге безбједносне политике и његују потпуно другачију културу.
Епштајн је похађао камп Интерлохен 1967. године, гдје је свирао фагот. Донирао је школи више од 400.000 долара (око 350.000 евра) између 1990. и 2003. године. Две жене су истражитељима рекле да је Епштајн имао сексуални контакт са њима, а једна од њих је рекла да се то догодило у згради која носи његово име.
Према извјештају, он се трљао о њено тијело „кроз њену одећу, на начин за који је тврдио да је био случајан“. Епштајн јој је такође платио путовање у Њујорк када је била студенткиња. Рекла је да би се, кад год би почео да је додирује непримјерено, „потпуно смрзла док не престане“, наводи се у извјештају.
Interlochen Center for the Arts has released the findings of an independent investigation into historical allegations of sexual abuse at the academy.— UpNorthLive News (@upnorthlive) July 29, 2026
The report documents about 70 firsthand accounts of alleged abuse, identifies 47 people accused of misconduct and includes… pic.twitter.com/dTXSIXuV0P
Друга жена је рекла да је Епштајну масирала леђа у његовој кући и да ју је он можда замолио да скине мајицу. Након тога није имала даљег контакта са Епштајном или његовом партнерком, Гислен Максвел.
Одвојено од истраге коју је наручила школа, најмање два бивша ученика Интерлокена су раније изнијела оптужбе за регрутовање и злостављање против Епштајна и Максвела, према федералним евиденцијама и медијским извештајима. Њихов идентитет није објављен.
Једна од њих је свједочила против Максвел 2021. године, када је осуђена за трговину људима у сврху сексуалне експлоатације. Није познато да ли су жене разговарале са адвокатском фирмом која је водила истрагу Интерлохена.
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