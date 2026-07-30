Logo

Епстин годинама донирао новац за школу: Оптужбе за злостављање се само нижу

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 08:33

Коментари:

0
Џефри Епстајн
Фото: Tанјуг/U.S. Department of Justice via AP

Двије особе су оптужиле Џефрија Епстина за сексуално узнемиравање док је похађао престижну умјетничку школу у Мичигену којој је годинама давао велике донације. Ови наводи су дио истраге која је такође открила десетине жалби против скоро 50 других запослених, а случајеви обухватају неколико деценија, извјештава Гардијан .

Истрага у Интерлохену

Интерлохенски центар за умјетност, који води љетњи камп и школу сценских умјетности за студенте из цијелог свијета, ангажовао је адвокатску фирму 2024. године да истражи наводе о сексуалном нападу. Истрага се првобитно фокусирала на наставно особље и запослене, али је касније проширена и на налазе о Џефрију Епштајну. Епштајн је био финансијер који је извршио самоубиство у затвору 2019. године у 66. години.

Школа је уклонила Епштајново име са једне од својих зграда након његове осуде за сексуални злочин на Флориди 2008. године. Зграда је преименована у Грин Лејк Лоџ и недавно је срушена. Рушење је услиједило након што је Министарство правде САД објавило милионе страница докумената о Епштајну који су прикупљени током година.

Деценије злостављања

Адвокатска канцеларија Сангави је у свом извјештају навела да је прикупила 70 свједочења бивших студената. Они су оптужили 47 чланова особља и професора за физички контакт сексуалне природе. Извјештаји датирају од 1950-их до 2010-их, а већина случајева се догодила прије 2000. године.

„Информације прикупљене током ове истраге су, једноставно речено, поражавајуће“, наводи се у извјештају од 97 страница. У документу се наводи да су бивши студенти пријавили регрутовање, флерт, сексуално додиривање и сексуалне односе.

Интерлохен је саопштио да је предао имена оптужених властима у округу Гранд Траверс у сјеверном Мичигену како би утврдили које даље кораке могу предузети. Ниједан од оптужених сада није запослен у том објекту, а више од трећине је у међувремену преминуло.

Реакција менаџмента

„Дубоко нам је жао због штете коју су претрпели чланови наше заједнице и извињавамо се свима који су погођени злостављањем у Интерлохену“, написали су предсједник Треј Девеј и председник Управног одбора Барет Ролинс у писму објављеном на интернету.

„Иако се велика већина инцидената описаних у истрази догодила прије много деценија, а број упријава злостављања Интерлохену значајно је опао у посљедњих 25 година, проток времена не умањује искуства наших бивших ученика“, рекли су.

„Сексуално злостављање које почини одрасла особа на положају моћи или повјерења над учеником је погрешно, тада као што је данас.“ Девеј и Ролинс су додали да је Интерлохен данас „фундаментално другачија институција од оне описане у овом извјештају“ и да спроводе строге безбједносне политике и његују потпуно другачију културу.

Оптужбе против Епштајна

Епштајн је похађао камп Интерлохен 1967. године, гдје је свирао фагот. Донирао је школи више од 400.000 долара (око 350.000 евра) између 1990. и 2003. године. Две жене су истражитељима рекле да је Епштајн имао сексуални контакт са њима, а једна од њих је рекла да се то догодило у згради која носи његово име.

Према извјештају, он се трљао о њено тијело „кроз њену одећу, на начин за који је тврдио да је био случајан“. Епштајн јој је такође платио путовање у Њујорк када је била студенткиња. Рекла је да би се, кад год би почео да је додирује непримјерено, „потпуно смрзла док не престане“, наводи се у извјештају.

Друга жена је рекла да је Епштајну масирала леђа у његовој кући и да ју је он можда замолио да скине мајицу. Након тога није имала даљег контакта са Епштајном или његовом партнерком, Гислен Максвел.

Повезани случајеви

Одвојено од истраге коју је наручила школа, најмање два бивша ученика Интерлокена су раније изнијела оптужбе за регрутовање и злостављање против Епштајна и Максвела, према федералним евиденцијама и медијским извештајима. Њихов идентитет није објављен.

Једна од њих је свједочила против Максвел 2021. године, када је осуђена за трговину људима у сврху сексуалне експлоатације. Није познато да ли су жене разговарале са адвокатском фирмом која је водила истрагу Интерлохена.

(индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Џефри Епстин

Џефри Епстајн

Епстинове жртве

Гислен Максвел

сексуално злостављање

Коментари (0)

Прочитајте више

Лиз Штајн, жртва злостављања од стране Џефрија Епштајна, говори испред сале за саслушања током затвореног свједочења бивше државне тужитељке Пам Бонди од стране Одбора за надзор и реформу владе Представничког дома у згради Рејберн Хауса на Капитол Хилу, у петак, 29. маја 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Отворена истрага о поступању полиције након смрти Епстинове жртве

1 мј

0
Бил Гејтс амерички је бизнисмен, филантроп, инвеститор и програмер

Свијет

Бил Гејтс: Борис Николић ме упознао са Џефријем Епстином

1 мј

0
Џефри Епстин

Свијет

Медији: Епстин покушао да се убије најмање три пута у затвору

1 мј

0
Мелинда Гејтс, копредседница Фондације Била и Мелинде Гејтс, позира фотографима док стиже на састанак након састанка на маргинама конференције о родној равноправности у Јелисејској палати у Паризу, 1. јула 2021. године.

Свијет

Бивша жена Била Гејтса: Имала сам ноћне море након сусрета са Епстином

1 мј

0

Више из рубрике

На овој снимци из ваздуха снимљеној дроном, екипе за спасавање раде испред тржног центра АЕОН Кумамото након експлозије која се догодила усљед земљотреса у Кашими, префектура Кумамото, јужни Јапан, у четвртак, 30. јула 2026. године.

Свијет

Број погинулих у Јапану порастао на 28

1 ч

0
Ватра гори у шуми близу Благона, током шумских пожара на југозападу Француске, сриједа, 29. јул 2026.

Свијет

Пожаре у Турској гаси више од 3.500 људи и 23 авиона

1 ч

0
Дим се диже ка небу након израелског војног напада на јужни Либан, снимљено из сјеверног Израела, у петак, 19. јуна 2026.

Свијет

Потврђено: Започети удари на Иран

1 ч

0
Вјештачка интелигенција

Свијет

Одбјегли "Опен АИ" модели су за четири дана извели скоро 18.000 сајбер напада

1 ч

0

  • Најновије

08

53

НЛО пао у Пољској и изазвао снажну експлозију

08

42

Пуцњаве, убиства и покушаји ликвидација: Шта се дешава са безбједношћу у Сарајеву?

08

33

Епстин годинама донирао новац за школу: Оптужбе за злостављање се само нижу

08

29

Прекршила кодекс шкаљарског клана! Удовица Зијана Нурковића родила дијете куму

08

27

Неизвјесно у Чесми: Клизиште иселило становнике

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима