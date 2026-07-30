Прекршила кодекс шкаљарског клана! Удовица Зијана Нурковића родила дијете куму

Аутор:АТВ редакција
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Василиса Нурковић, удовица убијеног припадника "шкаљарског клана" Зијада Нурковића, приредила је гала прославу поводом првог рођендана своје најмлађе кћерке Талије.
Василиса Нурковић, удовица убијеног припадника "шкаљарског клана" Зијада Нурковића, приредила је гала прославу поводом првог рођендана своје најмлађе ћерке Талије.
Ипак, праву буру у јавности није покренула сама прослава, већ сазнање ко је отац дјевојчице. Ријеч је о одбјеглом "шкаљарцу" Стефану Јанковићу, који је био вјенчани и породични кум њој и њеном покојном супругу.
Иако је у кругу најближих организовала раскошну журку и ватромет, Василиса је пажљиво крила ко је отац дјетета. Ипак, испоставило се да њихова тајна романса траје већ пуних пет година, а Јанковић је због везе са удовицом свог кума наводно напустио супругу и породицу.
Стефан Јанковић, звани Јарић, добро је познат органима реда и налази се у бјекству, због чега је за њим расписана и званична потерница.
Он се сумњичи да је у августу 2016. године у Бару ликвидирао Божидара Томашевића, а детаљи ове акције касније су испливали у пресретнутој "Скај" комуникацији између припадника криминалних кланова. Виши суд у Подгорици одредио му је притвор и наложио суђење у одсуству.
Подсјетимо, Василиса из брака са трагично настрадалим Зијадом Нурковићем има двије кћерке.
Зијад Нурковић ликвидиран је у априлу 2019. године у близини Малаге у Шпанији, када је нападач пуцао на њега наочиглед његове тада трудне супруге Василисе и њихове двогодишње кћерке.
(Телеграф)
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