Logo

Прекршила кодекс шкаљарског клана! Удовица Зијана Нурковића родила дијете куму

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 08:29

Коментари:

0
Прекршила кодекс шкаљарског клана! Удовица Зијана Нурковића родила дијете куму
Фото: Instagram/vasilisa_

Василиса Нурковић, удовица убијеног припадника "шкаљарског клана" Зијада Нурковића, приредила је гала прославу поводом првог рођендана своје најмлађе кћерке Талије.

Василиса Нурковић, удовица убијеног припадника "шкаљарског клана" Зијада Нурковића, приредила је гала прославу поводом првог рођендана своје најмлађе ћерке Талије.

Ипак, праву буру у јавности није покренула сама прослава, већ сазнање ко је отац дјевојчице. Ријеч је о одбјеглом "шкаљарцу" Стефану Јанковићу, који је био вјенчани и породични кум њој и њеном покојном супругу.

Василиса Нурковић
Василиса Нурковић

Иако је у кругу најближих организовала раскошну журку и ватромет, Василиса је пажљиво крила ко је отац дјетета. Ипак, испоставило се да њихова тајна романса траје већ пуних пет година, а Јанковић је због везе са удовицом свог кума наводно напустио супругу и породицу.

Ко је Стефан Јанковић?

Стефан Јанковић, звани Јарић, добро је познат органима реда и налази се у бјекству, због чега је за њим расписана и званична потерница.

Он се сумњичи да је у августу 2016. године у Бару ликвидирао Божидара Томашевића, а детаљи ове акције касније су испливали у пресретнутој "Скај" комуникацији између припадника криминалних кланова. Виши суд у Подгорици одредио му је притвор и наложио суђење у одсуству.

Подсјетимо, Василиса из брака са трагично настрадалим Зијадом Нурковићем има двије кћерке.

Зијад Нурковић ликвидиран је у априлу 2019. године у близини Малаге у Шпанији, када је нападач пуцао на њега наочиглед његове тада трудне супруге Василисе и њихове двогодишње кћерке.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Василиса Нурковић

Стефан Јанковић

Зијад Нурковић

Дијете

кум

Коментари (0)

Више из рубрике

Crna Gora more

Регион

Забрањено купање на више црногорских плажа: Постављене црвене заставице

14 ч

0
Дјечак који је повријеђен у Црној Гори и даље на интензивној њези

Регион

Дјечак који је повријеђен у Црној Гори и даље на интензивној њези

14 ч

0
Силуета дјетета у мрачној соби.

Регион

Држављанин БиХ осумњичен за сексуално злостављање свог дјетета: Ухапшен у Херцег Новом

16 ч

1
Снимак направљен дроном приказује насукани швајцарски брод-хотел на ријеци Дунав код Ђењуа, у Мађарској, у уторак, 28. јула 2026. године, након што се брод насукао због изузетно ниског водостаја. Путници су претходно већ евакуисани

Регион

Крузер са 238 људи насукао се на Дунаву због ниског водостаја, у току евакуација путника

1 д

0

  • Најновије

08

53

НЛО пао у Пољској и изазвао снажну експлозију

08

42

Пуцњаве, убиства и покушаји ликвидација: Шта се дешава са безбједношћу у Сарајеву?

08

33

Епстин годинама донирао новац за школу: Оптужбе за злостављање се само нижу

08

29

Прекршила кодекс шкаљарског клана! Удовица Зијана Нурковића родила дијете куму

08

27

Неизвјесно у Чесми: Клизиште иселило становнике

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима