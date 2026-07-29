Трамп након иранског напада на Јордан: ''Ударићемо их снажно''

Аутор:АТВ редакција
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Након што су током нои америчке трупе пресреле ирански напад балистичким ракетама на Јордан, предсједник САД-а Доналд Трамп, најавио је да ће америчка војска снажно одговорити.
- Изводићемо ударе на њих до смрти. Ударићемо их снажно, добиће батине - рекао је Трамп у интервјуу за Фокс њуз, послуживши се и псовком.
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Трамп је рекао да су америчке снаге имале само неколико минута да одговоре на изненадни напад и да су обориле долазеће ракете прије него што су стигле до циљева.
Навео је да су ноћни америчко-саудијски напади на шиитске милитанте у Ираку које подржава Иран били координисани са ирачком владом.
Рано јутрос, јорданска војска саопштила је да је њена противваздушна одбрана у зору пресрела и оборила пет ракета које су долетјеле из Ирана и "циљале територије те краљевине".
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Ово саопштење је издато након што је ирански Корпус исламске револуционарне гарде објавио да су његове ваздухопловне снаге гађале америчку ваздушну базу и центар Централне команде у Јордану.
ИРГЦ наводи да је у том нападу употријебио "више балистичких ракета".
(Танјуг)
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