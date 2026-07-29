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Трамп након иранског напада на Јордан: ''Ударићемо их снажно''

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АТВ редакција
29.07.2026 19:41

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори на сахрани сенатора Линдзија Грејема у Националној катедрали у Вашингтону, у уторак, 28. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Након што су током нои америчке трупе пресреле ирански напад балистичким ракетама на Јордан, предсједник САД-а Доналд Трамп, најавио је да ће америчка војска снажно одговорити.

- Изводићемо ударе на њих до смрти. Ударићемо их снажно, добиће батине - рекао је Трамп у интервјуу за Фокс њуз, послуживши се и псовком.

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Трамп је рекао да су америчке снаге имале само неколико минута да одговоре на изненадни напад и да су обориле долазеће ракете прије него што су стигле до циљева.

Навео је да су ноћни америчко-саудијски напади на шиитске милитанте у Ираку које подржава Иран били координисани са ирачком владом.

Рано јутрос, јорданска војска саопштила је да је њена противваздушна одбрана у зору пресрела и оборила пет ракета које су долетјеле из Ирана и "циљале територије те краљевине".

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Ово саопштење је издато након што је ирански Корпус исламске револуционарне гарде објавио да су његове ваздухопловне снаге гађале америчку ваздушну базу и центар Централне команде у Јордану.

ИРГЦ наводи да је у том нападу употријебио "више балистичких ракета".

(Танјуг)

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Иран

Израел

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