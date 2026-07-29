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У борби са пожарима страдао још један ватрогасац

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 20:32

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Мјештани покушавају да угасе шумски пожар на ободу сјеверног града Солуна, у Грчкој, у суботу, 4. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Giannis Papanikos

У орби са пожарима у Грчкој погинуо је још један ватрогасац, и он је трећа жртва. Раније је потвђено да су два ватрогасца погинула на острву Крит када их је ватра окружила док су били у возилу.

Трећа жртва је ватрогасац који је погинуо на дужности у региону Пелопонеза.

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Мјештани и туристи евакуисани су из села Крија Вриси на Криту и других села, након што је јак вјетар довео до брзог ширења пожара.

Пламен се кретао југоисточно према приобалном граду Аја Галини, гдје се хотели налазе на брду изнад мале луке.

Туристи су евакуисани аутобусима и аутомобилима данас поподне, рекао је Харалампос Севас, власник хотела "Галини Маре".

Раније данас, шеф центра ЕУ за реаговање у ванредним ситуацијама рекао је да ће се Грчка и Италија суочити са повећаним ризиком од шумских пожара у наредним седмицама.

илу-пожар-гашење ватре-ватрогасци

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Европа, континент који се најбрже загријава на свијету, ове године је претрпјела рекордне топлотне таласе јер климатске промјене интензивирају врућину и сушу које омогућавају брже ширење шумских пожара.

(Срна)

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Тагови :

пожар

Грчка

Ватрогасци

страдали ватрогасци

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