У борби са пожарима страдао још један ватрогасац

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У орби са пожарима у Грчкој погинуо је још један ватрогасац, и он је трећа жртва. Раније је потвђено да су два ватрогасца погинула на острву Крит када их је ватра окружила док су били у возилу.
Трећа жртва је ватрогасац који је погинуо на дужности у региону Пелопонеза.
Градови и општине
Возач изазвао хаос у тек отвореном кружном току у Палама
Мјештани и туристи евакуисани су из села Крија Вриси на Криту и других села, након што је јак вјетар довео до брзог ширења пожара.
Пламен се кретао југоисточно према приобалном граду Аја Галини, гдје се хотели налазе на брду изнад мале луке.
Туристи су евакуисани аутобусима и аутомобилима данас поподне, рекао је Харалампос Севас, власник хотела "Галини Маре".
Раније данас, шеф центра ЕУ за реаговање у ванредним ситуацијама рекао је да ће се Грчка и Италија суочити са повећаним ризиком од шумских пожара у наредним седмицама.
Свијет
Двојица ватрогасаца страдали гасећи велики пожар
Европа, континент који се најбрже загријава на свијету, ове године је претрпјела рекордне топлотне таласе јер климатске промјене интензивирају врућину и сушу које омогућавају брже ширење шумских пожара.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
23
04
22
53
22
44
22
43
22
38
Тренутно на програму