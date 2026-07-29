Након свађе запалио супругу, па је поливао водом да угаси ватру

Аутор:АТВ редакција
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Против 48-годишњег мушкарца Тужилаштво у Бугарској је подигло оптужницу, због сумње да је покушао да убије своју супругу, тако што ју је након свађе полио бензином и запалио.
Тужилаштво ће затражити да му буде одређен притвор до 30 дана, док се истрага наставља.
Хроника
Аутомобил слетио са пута, повријеђена жена
Мушкарац се терети за покушај убиства извршен на нарочито свиреп и за жртву мучан начин.
Злочин се догодио у селу Медовец, а кућа породице је након инцидента запечаћена и под полицијским надзором.
Према досадашњим информацијама из истраге, осумњичени је прије сукоба конзумирао већу количину алкохола, након чега је прво вербално, а потом и физички насрнуо на своју супругу Фаизе (48). У једном тренутку је зграбио канту са бензином, несрећну жену полио и запалио.
Љекари се сада боре за њен живот у Војној болници у Варни.
Љекари наводе да се жена налази у јединици интензивне његе у изузетно тешком стању. Има опекотине другог и трећег степена на око 40 одсто тијела, а због тежине повреда још није могуће дати прогнозу њеног опоравка. Управо су љекари обавијестили полицију да повреде указују на покушај убиства.
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Према свједочењу рођаке Хабибе Хусеин, драма је почела у уторак послије поноћи, када је из куће зачула вриске.
"Чула сам стравичне гласове, а дјеца су викала и покушавала да помогну. Питала сам шта се догодило, а моја рођака ми је рекла: 'Исмаил ме је полио бензином'", испричала је Хабибе.
Она и њен супруг одмах су позвали хитну помоћ, али када су схватили да ће возило каснити, сами су повријеђену жену одвезли аутомобилом до Далгопола. Током пута Фаизе је, према њиховим ријечима, непрестано понављала да позову полицију, јер ће је муж убити.
"Не могу да спавам, не могу да једем. И даље осјећам мирис своје рођаке. Није изгледала као човјек, већ као зомби - цијела је била изгорјела. Такво нешто нисам видјела ни у филмовима", рекла је Хабибе.
Комшије кажу да су били изненађени јер породица раније није била позната по свађама или проблемима. Супружници су се овог љета вратили из Француске, гдје су били на привременом раду. Исмаил је радио у грађевинарству, док је Фаизе била незапослена.
"Заједно су радили у дворишту, заједно су ложили ватру. Рекли бисте да су идеални људи, идеална породица", рекла је комшиница Гулзарије Хусеин.
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Породица има двоје дјеце - ћерку од 20 година и сина од 12 година. Дјечак је тренутно код рођака, а социјалне службе већ су изашле на терен како би процијениле његову ситуацију.
Градоначелник Медовеца Мустафа Исмаил рекао је да је цијело село потресено трагедијом.
"Ситуација је веома тешка. Рођаци и комшије одлазе да дају крв, чекамо добре вијести и надамо се да ће се жена опоравити", рекао је он.
Према његовим ријечима, осумњичени мушкарац је након паљења покушао да угаси ватру - унио је супругу у купатило и поливао је водом. Том приликом је и сам задобио опекотине на рукама.
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