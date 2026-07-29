Спајају ли се два велика сукоба: Хоће ли Иран напасти Украјину

Аутор:Стеван Лулић
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Иран је разматрао напад на морску луку у Украјини као освету за нападе на ирански брод који је пловио ка Русији, наводи се у извјештају "Њујорк Тајмса".
Инцидент је најновији примјер како се два сукоба почињу спајати у знак све веће глобалне нестабилности, пишу свјетски медији.
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Ово се дешава након што је Украјина, која је оптужила Иран и Русију да међусобно подржавају војне операције, у суботу напала ирански комерцијални теретни брод у Каспијском мору, усмртивши цивилног морнара.
Исламска Република се заклела да ће узвратити, пише "Дејли Мејл".
Неки људи упознати са обавјештајним подацима рекли су да очекују да ће Техеран испалити балистичку ракету са малом бојевом главом на Украјину, што би био "симболичан" одговор, али би проузроковао релативно мало штете, пише "Њујорк тајмс".
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Други званичници су рекли да би мета вјероватно била једна од украјинских лука на Црном мору.
Било каква ракета испаљена из Ирана на Украјину представљала би драматичну ескалацију и ризиковала би покретање ширег сукоба, с обзиром на тензије између двије земље због савеза Техерана са Москвом.
Званичници Исламске Републике рекли су да се надају да ће се сукоб завршити њиховим узвратним нападом, али су западни званичници упозорили да је тешко предвидјети како ће Украјина одговорити.
Ирански министар спољних послова Абас Арагчи назвао је у недјељу напад Кијева кршењем повеље УН, чији је циљ увлачење Европе у рат Техерана са Вашингтоном.
У објави на друштвеним мрежама, рекао је да инцидент "не може проћи без одговора".
Америчка блокада иранских лука у Персијском заливу учинила је трговину Техерана са Москвом преко Каспијског језера виталнијом.
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Каспијско море се појавило као важна рута снабдијевања и за отворену и за тајну трговину.
Али у уторак, након што су украјинске дипломате интервенисале како би смириле тензије, Арагчи је телефоном разговарао са својим украјинским колегом, Андријем Сибихом.
Након разговора, Арагчи је написао у објави да је Сибихаје напад на теретни брод описао као ненамјеран.
"Иран такође не жели ескалацију, али је јасно ставио до знања да је сваки напад на наше грађане или интересе неприхватљив", написао је Арагчи.
Ирански министар спољних послова објавио је на својој званичној веб страници да је разговарао и са Кајом Калас, највишом дипломатом Европске уније, о "начинима за смањење тензија у региону".
Украјински напад услиједио је након што је предсјендик ове змље Володимир Зеленски у суботу рекао да ће подијелити доказе са САД који показују да Русија помаже Ирану у циљању америчких база на Блиском истоку путем сателитског надзора.
"Од почетка јула забиљежили смо активно руско сателитско праћење земаља Персијског залива и америчких војних објеката који се тамо налазе", рекао је он на Иксу и додао:
"Ове слике се потом појављују у Ирану. Истовремено, постоји јасна корелација између руских сателитских снимака ових локација и иранских удара - како прије напада, у припреми за њих, тако и након њих, ради процјене нанесене штете".
Нови развој догађаја долази након вишемјесечних спекулација да се два сукоба преплићу.
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Иран је одбацио тврдње Украјине да је умијешан у руски сукоб против Украјине.
Исламска Република је такође позвала европске земље да позову Украјину на одговорност.
Напад је подстакао спекулације у Техерану да је намјера била да се упозори да је иранска обала рањива и да би могла бити искориштена као полуга у будућим преговорима са САД, пише "Фајненшел тајмс".
Иако се Каспијско море налази више од 600 миља од линије фронта у рату Русије са Украјином, Кијев је постепено проширивао своје могућности дронова дугог домета, омогућавајући му да погађа циљеве дубоко унутар руске територије.
Након што је нанијела велику штету руској нафтној инфраструктури и доприносећи несташици горива, та способност се све више посматра као потенцијални фактор у ширем сукобу који укључује Иран.
Хамидреза Азизи, стручњак за Иран у берлинском истраживачком центру YWP, изнио је неколико могућих објашњења за украјински напад на брод повезан са Ираном.
Он је рекаоко да је једна од могућности то да је Кијев желио да ојача своју "вриједност као стратешког партнера Вашингтону", који наставља да пружа кључну војну подршку, укључујући системе противваздушне одбране Патриот.
Према Азизију, таква операција не би била могућа без одобрења САД и њихових западних савезника.
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Друго тумачење је да је Израел охрабривао Украјину да повећа притисак на Техеран јер су се плашили да би директни напади на иранску инфраструктуру могли изазвати одмазду против кључних економских ресурса широм региона.
Трећа могућност, написао је Азизи, јесте да је напад повезан са пријетњама јеменских Хута против бродова у мореузу Баб ел-Мандеб, рути на коју се Саудијска Арабија ослањала за извоз нафте, избјегавајући Ормуски мореуз.
САД су успјеле да спријече ирански напад на базу у Јордану у уторак увече, када су у сарадњи са Саудијском Арабијом напале базе у Ираку које користе милиције које подржава Техеран.
Ирачке паравојне снаге Народне мобилизације (ПМФ), у којима доминирају шиитске милиције које подржава Иран, саопштиле су да је најмање 20 њихових војника погинуло у америчко-саудијским нападима на њихове базе.
Напади су били први војни потези између двије земље откако је предсједник Доналд Трамп обуставио нападе како би дао шансу дипломатији.
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Трамп се раније тог дана састао са израелским премијером Бенјамином Нетанјахуом.
Иранске милиције су посљедњих дана користиле ирачке базе за покретање напада, саопштио је ЦЕНТКОМ.
Ирачке Народне мобилизационе снаге назвале су нападе "веома опасном ескалацијом".
Напад је услиједио након што су америчке снаге саопштиле да су ракете са Иранске револуционарне гарде је пресретнут у Јордану.
Напад на америчке снаге у Јордану догодио се око 17:45 часова по источном времену, потврдила је Централна команда САД.
"Све иранске ракете су успјешно пресретнуте. Америчке снаге остају на опрезу и у високом стању приправности“, наводи се у саопштењу ЦЕНТКОМА.
САД су такође упозориле да даљи напади на америчке трупе или енергетску инфраструктуру Саудијске Арабије ризикују додатне акције.
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