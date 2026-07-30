Неизвјесно у Чесми: Клизиште иселило становнике

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У бањалучком насељу Чесма, активирано клизиште пријети кућама, али и животима становника у овом дијелу града.
Веома неизвјесна ситуација за све грађане у Чесми односи се на чак два активирана клизишта, а највише становнике забрињава, како кажу, дјеца, која овим дијелом свакодневно пролазе.
„Овдје је путна комуникација угрожена, и као што можете видјети, клизиште се налази на неких пет до седам метара од куће. Наш проблем траје неких 12 година. Обраћали смо се свима, како републичким тако и градским институцијама, али су се оглушили, нису пронашли рјешење и ми смо се одлучили да на овакав начин покушамо ријешити овај озбиљан проблем“, рекао је Мићо Дробац, мјештанин Чесме.
Како каже Мићо, забринутост је велика с обзиром да овим дијелом града се свакодневно крећу грађани, а међу њима и они најмлађи те апелују на Градску управу Бањалука али и Воде Републике Српске да пронађу адекватно рјешење и што скорије ријеше овај горући и вишегодишњи проблем.
„Четири куће су исељене, двије клизиште однијело, урушене су. Рјешење за људе који су ту живјели нађено је тако што је Град нашао земљиште за нове куће у Мотикама и Куљанима. Забринути смо шта ће се даље дешавати јер је сваке године ситуација све гора, а страхујемо и од вода. Сами ми финансирамо насипање пута да можемо проћи до наших домова, и то радимо најмање три пута годишње“, рекао је Раде Радановић, мјештанин Чесме.
Одговорност се како каже Раде пребацује на институције, али рјешења још увијек нема.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
55 мин2
Бања Лука
10 ч0
Бања Лука
13 ч0
Бања Лука
13 ч12
Најновије
08
53
08
42
08
33
08
29
08
27
Тренутно на програму