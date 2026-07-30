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Анћелоти нашао разлог за дебакл Бразила: "Изгубили смо због паузе за хидратацију"

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 11:03

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Карло Анчелоти италијански је фудбалски тренер и бивши фудбалер.
Фото: Таnjug/AP Photo/Derik Hamilton

Селектор Бразила Карло Анћелоти поново је говорио о разочаравајућем наступу свог тима на Свјетском првенству, а као један од кључних тренутака у поразу од Норвешке издвојио је паузу за хидратацију.

Бразил је елиминисан већ у осмини финала, чиме је први пут још од 1966. године остао без пласмана међу осам најбољих репрезентација на Мундијалу.

У разговору за ЕСПН, Анћелоти је истакао да је његов тим до прекида имао контролу над утакмицом, али да се ситуација промијенила након паузе.

"Мислим да смо изгубили од Норвешке због паузе за хидратацију. До тог момента тим је имао контролу. Норвешка је имала много поседа на својој половини, али исто се догодило и против Енглеске, па нису успјели да побиједе", рекао је италијански стручњак.

Ипак, Анћелоти је нагласио да одговорност за резултат сноси он.

"Ту сам можда направио грешку. Мислио сам да смо изгубили контролу у тренутку када је заправо већ нисмо имали. Направио сам одређене измјене, а проблем је био и гол Халанда", додао је селектор Бразила.

Анћелоти је на клупу Бразила стигао са великим очекивањима, али је Мундијал завршен много раније него што се у земљи фудбала очекивало. "Кариоке" сада покушавају да пронађу пут ка повратку међу најбоље свјетске репрезентације.

(б92)

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Тагови :

Карло Анћелоти

Бразил

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