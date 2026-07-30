Logo

Пожар се шири и у Британији: Проглашена ванредна ситуација

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 12:00

Коментари:

0
Ватрогасац ствара контролисано подручје за спаљивање како би обуздао пожар у близини Леж-Кап-Фереа, током шумских пожара на југозападу Француске, у четвртак, 30. јула 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Emma Da Silva

На обали енглеске грофовије Сафок проглашена је ванредна ситуација након избијања шумског пожара у области Данвич Хит, у близини града Лејстон, а готово половина Енглеске се суочава са сушом, саопштили су данас званичници.

Пожар је избио у сриједу око 17.30 часова, а на његовом гашењу ангажовано је око 90 ватрогасаца, пренио је Скај њуз.

Ватрогасно-спасилачка служба Сафока саопштила је да је ванредна ситуација проглашена због обима и сложености пожара, који се, ношен ветром, шири ка југозападу у правцу цркве Светог Јакова.

Становницима је савјетовано да избјегавају то подручје и држе прозоре и врата затвореним због густог дима.

Управник ватрогасне станице Ден Дејвис описао је пожар као велики шумски пожар изазван вјетром.

Пожар је избио свега неколико сати након што је Сафок уврштен међу области у којима је проглашена суша.

Поред Сафока, суша је проглашена и у Источној Англији, Хертфордширу, Лондону, долини Темзе, Хемпширу, на Острву Вајт, у Девону, Корнволу, Западном Мидлендсу и Весексу.

Француска пожари

Свијет

Пожари бјесне Европом: Ватра на Криту ван контроле, нова жаришта у Шпанији и Португалији

Агенција за животну средину навела је да су дуготрајне високе температуре и рекордно мала количина падавина главни узроци суше.

Очекује се да неће пасти довољно кише да се њене последице ублаже прије јесени, највероватније до октобра, док су забране коришћења цријева за заливање већ уведене за око 23 милиона корисника.

Температура је у сриједу поново достигла више од тридесет степени Целзијуса, а метеоролози очекују да ће јул бити један од најсушнијих мјесеци у историји мјерења.

Агенција за здравствену безбједност Уједињеног Краљевства издала је жуто упозорење на високу температуру за Источни Мидлендс, источну Енглеску, Лондон и југоисток земље, које остаје на снази до четвртка ујутру.

У мјесту Лингвуд у Норфолку забиљежен је најтоплији јунски дан у историји Велике Британије, са температуром од 38 степени Целзијуса.

Британска министарка за водопривреду Ема Харди упозорила је да земља мора да се припреми за "нову нормалност", оцјенивши да климатске промене доводе до све чешћих суша.

Француска пожари

Свијет

Пожаре у Турској гаси више од 3.500 људи и 23 авиона

Ово је трећа суша у Великој Британији у посљедњих пет година, након 2022. и 2025. године.

Ватрогасци су се у сриједу борили и са другим пожарима широм земље.

У Шкотској је остварен значајан напредак у гашењу пожара у националном парку Кернгормс, који траје већ двије недјеље, док је у Ромфорду избио велики пожар на травнатој површини.

Замјеник помоћника начелника Шкотске ватрогасно-спасилачке службе Мајкл Хамфрис рекао је да је пожар у Кернгормсу имао разорне посљедице по локални животињски свет и упозорио да опасност од нових пожара остаје велика.

(б92)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Велика Британија

пожар

врућине

гашење пожара

Коментари (0)

Прочитајте више

Вјенчаница млада вјенчање

Свијет

Предомислила се, па запалила цркву: Умјесто на меденом мјесецу, завршила иза решетака

13 ч

0
Пламен се шири кроз шуму захваћену пожаром у региону Леж-Кап-Фере, у западној Француској, у петак, 24. јула 2026. године.

Свијет

Због подметања пожара у Француској ухапшено више од 260 особа

14 ч

0
Мјештани покушавају да угасе шумски пожар на ободу сјеверног града Солуна, у Грчкој, у суботу, 4. јула 2026. године.

Свијет

У борби са пожарима страдао још један ватрогасац

15 ч

0
Ватрогасци користе контролисано спаљивање како би зауставили шумски пожар који наставља да се шири у близини Себрероса, у шпанској провинцији Авила, у уторак, 28. јула 2026. године.

Свијет

Грађевинска машина изазвала највећи пожар у новијој историји Шпаније

17 ч

0

Више из рубрике

Телеграм је мултимедијална апликација за размјену порука на више платформи која комбинује многе функције ваших омиљених друштвених мрежа у један интерфејс

Свијет

Покреће се правни поступак против Телеграма због наводног протерористичког материјала

45 мин

0
Ватрогасци гасе пожар у шуми близу Благона, током шумских пожара на југозападу Француске, у сриједу, 29. јула 2026. године.

Свијет

Пожари бјесне Европом: Ватра на Криту ван контроле, нова жаришта у Шпанији и Португалији

57 мин

0
Стамбена зграда оштећена у земљотресу види се у Хикавију, на југу Јапана, у четвртак, 30. јула 2026. године, два дана након што је земљотрес погодио ово подручје.

Свијет

Број погинулих у Јапану порастао на 34

1 ч

0
Жена стоји испред црева која прскају воду у Келну, у Њемачкој, у сриједу, 29. јула 2026. године. Наредни дани ће остати врући у Сјеверној Рајни-Вестфалији, са температурама које достижу и до 36 степени.

Свијет

У Њемачкој скоро 10.000 људи преминуло од врућине

2 ч

0

  • Најновије

12

29

Повећан број уписаних студената у Српској

12

28

Три пута га ухватили пијаног за воланом, па лажирао сопствену смрт да би избјегао казну!

12

27

У прошлој години додијељена државна помоћ од 276 милиона КМ

12

14

Кошарац: Конаковићево перфидно настојање да рехабилитује пропале политике

12

10

Граорац: Три деценије без правде за српске жртве

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима