Пожар се шири и у Британији: Проглашена ванредна ситуација

Аутор:АТВ редакција
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На обали енглеске грофовије Сафок проглашена је ванредна ситуација након избијања шумског пожара у области Данвич Хит, у близини града Лејстон, а готово половина Енглеске се суочава са сушом, саопштили су данас званичници.
Пожар је избио у сриједу око 17.30 часова, а на његовом гашењу ангажовано је око 90 ватрогасаца, пренио је Скај њуз.
Ватрогасно-спасилачка служба Сафока саопштила је да је ванредна ситуација проглашена због обима и сложености пожара, који се, ношен ветром, шири ка југозападу у правцу цркве Светог Јакова.
Становницима је савјетовано да избјегавају то подручје и држе прозоре и врата затвореним због густог дима.
Управник ватрогасне станице Ден Дејвис описао је пожар као велики шумски пожар изазван вјетром.
Пожар је избио свега неколико сати након што је Сафок уврштен међу области у којима је проглашена суша.
Поред Сафока, суша је проглашена и у Источној Англији, Хертфордширу, Лондону, долини Темзе, Хемпширу, на Острву Вајт, у Девону, Корнволу, Западном Мидлендсу и Весексу.
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Агенција за животну средину навела је да су дуготрајне високе температуре и рекордно мала количина падавина главни узроци суше.
Очекује се да неће пасти довољно кише да се њене последице ублаже прије јесени, највероватније до октобра, док су забране коришћења цријева за заливање већ уведене за око 23 милиона корисника.
Температура је у сриједу поново достигла више од тридесет степени Целзијуса, а метеоролози очекују да ће јул бити један од најсушнијих мјесеци у историји мјерења.
Агенција за здравствену безбједност Уједињеног Краљевства издала је жуто упозорење на високу температуру за Источни Мидлендс, источну Енглеску, Лондон и југоисток земље, које остаје на снази до четвртка ујутру.
У мјесту Лингвуд у Норфолку забиљежен је најтоплији јунски дан у историји Велике Британије, са температуром од 38 степени Целзијуса.
Британска министарка за водопривреду Ема Харди упозорила је да земља мора да се припреми за "нову нормалност", оцјенивши да климатске промене доводе до све чешћих суша.
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Ово је трећа суша у Великој Британији у посљедњих пет година, након 2022. и 2025. године.
Ватрогасци су се у сриједу борили и са другим пожарима широм земље.
У Шкотској је остварен значајан напредак у гашењу пожара у националном парку Кернгормс, који траје већ двије недјеље, док је у Ромфорду избио велики пожар на травнатој површини.
Замјеник помоћника начелника Шкотске ватрогасно-спасилачке службе Мајкл Хамфрис рекао је да је пожар у Кернгормсу имао разорне посљедице по локални животињски свет и упозорио да опасност од нових пожара остаје велика.
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