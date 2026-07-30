Вукадиновић обишао Заваит: Улагања у инфраструктуру, вјерске објекте и развој туризма

Аутор:АТВ редакција
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У фочанској мјесној заједници Заваит у току је више грађевинских пројеката, и то адаптација бивше школе у управну зграду Парка природе "Тара", изградња православне цркве, а почело је и асфалтирање регионалног пута.
Радови се финансирају из градског и републичког буџета, а и мјештани и Градска управа вјерују да је ово нови почетак за овај дуго времена запостављени крај на живописном платоу кањона Таре.
За прву фазу адаптације зграде школе у управну зграду Парка природе "Тара", Градска управа издвојила је 120.000 КМ марака.
Истовремено, средствима која су обезбиједиле надлежне републичке институције, асфалтира се пет километара пута од Заваита према Фочи и уређује плато са спортским игралиштем у центру села.
Мјештанин Заваита Славиша Бауцало као столарски мајстор предводи радове на реконструкцији крова некадашње школе. Каже да крај радова очекује за 15 дана.
Подручје мјесне заједнице Заваит тренутно насељава тридесетак домаћинстава, а љети их буде око стотину.
Предсједник Савјета мјесне заједнице Вукола Секуловић каже да ће радови измијенити слику Заваита, прије свега у туристичком смислу.
"Ово је први пут да можемо рећи да смо задовољни и да се кренуло у једној позитивној енергији. У селу се праве и викендице, праве се и обнављају куће, на својој очевини и ђедовини обнављају их унуци и синови, а има их и који траже да купе", прича Секуловић.
Градња Цркве Свете Недеље у Заваиту почела је на јесен 2023. године, а у овој години завршено је њено покривање.
Црква се гради прилозима вјерника и уз помоћ Градске управе, а у помоћ су прискочиле и републичке институције, које су за завршетак радова обезбиједиле 200.000 КМ.
Парох Милош Јањић каже да наредних дана предстоји унутрашње малтерисање, постављање столарије, а затим и вањске фасаде, те уређење порте.
Очекује да до 15. септембра црква у потпуности бити завршена.
Градоначелник Фоче Милан Вукадиновић истиче да је ово историјски тренутак за Заваит, Мештревац и Челебиће и да се овим радовима остварује замисао о заживљавању Парка природе "Тара", који ће доста тога промијенити у овом дуго времена запостављеном подручју.
"Довели смо воду за цркву, комплетан плато биће асфалтиран, зграду бивше школе потпуно ћемо реконструисати, а за потребе развоја туризма пробићемо путеве према кањону ријеке Таре да бисмо овим вриједним домаћинима омогућили да се баве туризмом", наводи Вукадиновић који је данас обишао радове.
Град ће, додао је, размотрити могућности да осмисли јавни позив за домаћинства која желе да обнове своја огњишта и да се баве туризмом на овом платоу.
Према његовим ријечима, поред Градске управе и републичких институција, велику подршку и помоћ оживљавању Заваита пружио је и предсједник словеначког парламента Зоран Стевановић, који је поријеклом из тог краја.
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