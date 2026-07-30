Хрват покушао да убије Србина у просторијама Полицијске управе

Аутор:АТВ редакција
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У просторијама Полицијске управе загребачке на Чрномерцу, двадесетдвогодишњи мушкарац покушао је да усмрти тридесеттрогодишњег држављанина Србије, саопштила је загребачка полиција.
Инцидент се догодио јуче око 5.55 часова у службеним просторијама полиције у Улици Оранички одвојак, док су се двојица мушкараца налазила заједно у просторији за задржавање притворених лица.
Према наводима полиције, двадесетдвогодишњак је физичком снагом покушао да усмрти тридесеттрогодишњака. Полицијски службеници су одмах реаговали, а напад је прекинут након њиховог уласка у просторију.
Нападнути мушкарац задобио је повреде, а лекарска помоћ указана му је у Клиничкој болници Свети Дух. Тежина његових повреда за сада није утврђена.
Криминалистичка истрага је у току, пише хрватски Индекс.
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