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Хрват покушао да убије Србина у просторијама Полицијске управе

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 13:24

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полиција Хрватска
Фото: МУП Хрватске

У просторијама Полицијске управе загребачке на Чрномерцу, двадесетдвогодишњи мушкарац покушао је да усмрти тридесеттрогодишњег држављанина Србије, саопштила је загребачка полиција.

Инцидент се догодио јуче око 5.55 часова у службеним просторијама полиције у Улици Оранички одвојак, док су се двојица мушкараца налазила заједно у просторији за задржавање притворених лица.

Према наводима полиције, двадесетдвогодишњак је физичком снагом покушао да усмрти тридесеттрогодишњака. Полицијски службеници су одмах реаговали, а напад је прекинут након њиховог уласка у просторију.

Нападнути мушкарац задобио је повреде, а лекарска помоћ указана му је у Клиничкој болници Свети Дух. Тежина његових повреда за сада није утврђена.

Криминалистичка истрага је у току, пише хрватски Индекс.

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Тагови :

покушај убиства

полицијска станица

Хрватска

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