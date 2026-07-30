Трагедија у Грчкој: Посљедњи тренуци погинулих ватрогасаца: Колеге биле на 20 метара, али их нису видјели

Аутор:АТВ редакција
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Прве процјене указују да су ватрогасци 25-годишњи Пантелис Дијамантакис и 58-годишњи Манолис Стратидакис који су погинули у акцији гашења пожара у Ретимну напустили своје возило покушавајући да се спасу, али се пожар разбуктао за свега неколико секунди, док им густа димна завеса и готово никаква видљивост нису оставили никакву шансу за спас, пише портал Прототема.гр.
Према информацијама из надлежних извора, група ватрогасаца налазила се на свега 20 до 30 метара од мјеста трагедије. Управо су они први пронашли тела двојице својих колега изван њиховог возила у Ретимну. Њих двојица су били упућени на терен како би угасили пожар који је захватио ниско растиње.
Међутим, према свједочењима њихових колега, ватра се због снажног вјетра разбуктала готово истог тренутка, док их је густ дим потпуно дезоријентисао.
Двојица ватрогасаца покушала су да се повуку. Напустили су возило у покушају да пронађу пут за бјекство. Такву процјену износе припадници Ватрогасне службе, на основу досад прикупљених података.
Раздаљина између њих и осталих колега није била велика. Ипак, ватрогасци који су се налазили на том мјесту нису могли да виде ни на два метра удаљености. Како истичу, било је немогуће примјетити да се свега неколико корака даље двојица њихових колега очајнички боре за живот.
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"Дим је био толико густ као да им је затворио очи. Нашли су се на месту са изузетно високом температуром и густом димном завјесом. Управљање оваквом кризом у таквим условима представља највећи могући фактор ризика", рекао је један званичник Ватрогасне службе.
Досадашњи подаци указују да су оба ватрогасца покушала да се удаље са мјеста пожара.
«Ο καπνός ήταν σαν να τους είχε κλείσει τα μάτια. Οι συνάδελφοι βρέθηκαν σε ένα σημείο με πολύ υψηλή θερμοκρασία και καπνό. Η διαχείριση μιας τέτοιας κρίσης, υπό τέτοιες συνθήκες, αποτελεί τον νούμερο ένα παράγοντα κινδύνου» τόνισε στέλεχος της Π.Υ για τους δύο πυροσβέστες που… pic.twitter.com/FrlYyi01PW— in.gr/news (@in_gr) July 30, 2026
"Али нису ништа видјели. Дим им је потпуно заклањао вид и нису могли да се крећу у било ком правцу", рекао је један од ватрогасаца.
Управо због тога, према исказима њихових колега, пронађени су свега неколико метара од свог возила.
Исти извори наводе да је Пантелис Дијамантакис на посао дошао непосредно пре трагедије, у оквиру своје редовне смјене. Током јутарње смјене, од 7 до 14 часова, на том мјесту налазио се други сезонски ватрогасац, којег је потом замијенио несрећни Пантелис.
Ово му је била друга година рада као сезонском ватрогасцу, док је Манолис Стратидакис био дугогодишњи припадник Ватрогасне службе.
(телеграф)
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